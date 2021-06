Studie des Klinikums Nürnberg zur Belastung von Pflegepersonal

Mehr als 4.200 Beschäftigte von Krankenhäusern aus aller Welt befragt das Klinikum Nürnberg für eine Studie zur Belastung der Personals in Corona-Zeiten. Die ersten Ergebnisse liegen nun vor. Nicht überraschend: Das Pflegepersonal auf Covid-Stationen fühlt sich besonders belastet.

Überall auf der Welt hohe Belastung für Pflegepersonal

Neben Mitarbeitern des Klinikums Nürnberg wurden auch Beschäftigte von kooperierenden Kliniken in Spanien, Andorra, Irland, Italien, Rumänien, Polen, Iran und China. Ziel der "Cope Corona-Studie" ist es, die Stress-Bewältigung und Burnout-Prophylaxe für die Mitarbeiter zu verbessern, erklärt Prof. Dr. Christiane Waller, Leiterin der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Klinikums Nürnberg.

"Wir möchten mit der Studie nicht nur den Grad der Belastung sowie die Stressfaktoren und Gefahrenpotenziale ermitteln, sondern vielmehr schauen, welche Faktoren als Abwehrkräfte fungieren." Prof. Dr. Christiane Waller, Klinikum Nürnberg

Ziel sei es zu erfahren, wo Kolleginnen und Kollegen gestärkt und unterstützt werden könnten, damit sie so gut wie möglich durch die Krise kommen würden, heißt es weiter. Für die Studie wurden drei Erhebungszeiträume festgesetzt, an der ersten Runde im Sommer 2020 nahmen knapp 2.100 Befragte teil, die zweite Befragung fand im Frühjahr 2021 statt, die dritte folgt im kommenden Winter. Etwa ein Viertel der Teilnehmer arbeitet am Klinikum Nürnberg.

Stress am höchsten bei Pflege von Sars-Cov-2-Patienten

Die Ergebnisse für das Klinikum Nürnberg zeigen: Die Stressbelastung hat sich durch alle Bereiche moderat erhöht. Die Belastung stieg dabei für Befragte mit häufigem Kontakt zu Covid-19-Patienten und denen mit geringem Kontakt zu Risikopatienten gleichsam an. Das zeitweise Gefühl des "Ausgebranntseins" zeigte sich dagegen verstärkt bei Befragten mit häufigem Kontakt zu Covid-19 Patienten.

Am Arbeitsplatz würden Wertschätzung und Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen sowie Verantwortungsübernahme ganz besonders dazu beitragen, auch in Krisenzeiten gesund zu bleiben. "Unser Ziel ist es, aus der Krise persönliches Wachstumspotenzial zu generieren und zu stärken", fasst Prof. Waller zusammen. "Die Pandemie ist ein einschneidendes Erlebnis. Sie hat offengelegt, an welchen Stellschrauben wir arbeiten müssen, aber auch, welche Stärken wir aufbringen können. Jetzt müssen wir die Chance nutzen, diese gemeinsam erlebten Erfahrungen in eine Kultur des Miteinanderteilens einfließen zu lassen."

Die Schutzmaßnahmen durch die Klinik wurden von einem Großteil der Befragten positiv gesehen: 84 Prozent gaben an, ausreichend mit Schutzkleidung ausgestattet worden zu sein, zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung waren 69 Prozent bereits geimpft. Auch die Informationen durch die Klinikleitung und Qualität der Teamarbeit wurde von mehr als 80 Prozent der Teilnehmer positiv gesehen. Mit rund 60 Prozent positiven Bewertungen schnitt das Vertrauen zu Vorgesetzten und die teamübergreifende Kommunikation etwas schlechter ab. Das Klinikum Nürnberg will nun diese Ergebnisse nutzen, um Maßnahmen zu erarbeiten, um diese Werte künftig noch zu verbessern.