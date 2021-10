Studie der Uni Würzburg: Wer hält sich eher an Corona-Regeln?

Maskenpflicht, Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen – all das gehört inzwischen zum Alltag während der Corona-Pandemie. Dabei fällt es manchen Menschen leichter, sich an die Regelungen zu halten – während andere immer mal wieder eine Vorschrift ignorieren. Ein Team der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und des Uniklinikums Würzburg haben gemeinsam eine Studie zur Einhaltung der Corona-Regeln durchgeführt.

Überraschendes Ergebnis: Angst ist nicht die treibende Kraft

Das Forschungsteam ist der Frage nachgegangen, ob eher fundierte Informationen oder eher Angst vor einer Ansteckung Menschen dazu motiviert, die Corona-Regeln einzuhalten. "Eigentlich könnte man erwarten, dass Menschen, die Angst davor haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und schwer zu erkranken, sich eher an die Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten, verglichen mit Menschen, bei denen weniger Emotionen im Spiel sind", erklärt Grit Hein, eine der Erstautorinnen der Studie und Professorin für Translationale Soziale Neurowissenschaften an der Universität Würzburg. Doch die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Angst in dem Zusammenhang nicht die wesentlich treibende Kraft ist.

Kognitives und Soziostrukturelles wichtiger als Emotionen

Laut Matthias Gamer, ebenfalls Autor der Studie und Professor für Experimentelle Klinische Medizin an der Uni Würzburg, konnte nachgewiesen werden, dass "Personen, die während der Pandemie stark gefühlsbetont reagierten, nicht unbedingt eher dazu bereit waren, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten." Wichtiger als Emotionen seien demnach kognitive und soziostrukturelle Variablen. Aus diesem Grund sollten sich nach Ansicht der Forscherinnen und Forscher politische Maßnahmen in Zukunft darauf konzentrieren, gesicherte Informationen in den Vordergrund zu stellen, wenn sie Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen wollen, sich verantwortungsbewusst und vorsichtig zu verhalten, so die Uni Würzburg in einer Pressemitteilung.

Online-Umfrage mit 4.100 Studierenden

Im Rahmen der Studie hat das Forschungsteam eine Online-Umfrage mit etwa 4.100 Studierenden ausgewertet. Abgefragt wurde unter anderem, inwieweit man besorgt ist, durch eine Infektion mit dem Coronavirus schwer zu erkranken. Außerdem sollten die Probanden beantworten, ob sie ängstlich werden bei Nachrichten und Informationen über das Virus.

Psychologische Erklärungsmodelle sind teil der Studie

Hintergrund der Studie waren laut Grit Hein zwei konkurrierende Erklärungsmodelle in der Psychologie, die das menschliche Verhalten steuern. Die Studie bezieht sich auf das Emotions-Motivations-Modell und das sozial-kognitive-Modell. Laut der Uni Würzburg geht das erste Modell davon aus, dass emotionale Reaktionen die treibende Kraft sind. Das sozial-kognitive-Modell dagegen geht davon aus, dass das Sicherheitsverhalten durch verschiedene Variablen bestimmt wird.

Weitere Forschungen nötig

Die Frage nach dem passenden Modell sei aber laut Hein noch nicht endgültig geklärt, da an der Studie ausschließlich Studierende teilgenommen haben. Deshalb schlägt das Würzburger Forschungsteam vor, dass zukünftige Studien untersuchen sollten, ob die jetzt beobachteten Zusammenhänge auch für Personen mit niedrigerem Bildungsniveau gelten, so die Uni Würzburg. Die Ergebnisse der aktuellen Studie wurden in der Fachzeitschrift "Preventive Medicine Reports" veröffentlicht.