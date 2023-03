Studie der Uni Würzburg soll Brustkrebs-Nachsorge verbessern

Brustkrebs ist die weltweit am häufigsten diagnostizierte Krebsart. Jede achte Frau in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens an einem sogenannten Mammakarzinom. Die Heilungschancen sind gut. Dennoch bleibt immer ein Risiko, dass der Krebs zurückkommt oder gestreut hat. Umso wichtiger ist die Nachsorge. Genau die will das Uniklinikum Würzburg nun mit einer großangelegten Studie verbessern.

Uniklinik: Nachsorge in Deutschland muss individueller werden

Die Nachsorge hinke der Meldung des Uniklinikums Würzburg zufolge noch hinter dem Therapiefortschritt hinterher: "Aktuell wird in Deutschland die Nachsorge bei Brustkrebs nach einem sehr einheitlichen Schema gestaltet. Durch diese Gleichbehandlung besteht im jeweiligen Einzelfall die Gefahr einer Über- oder Unterversorgung", schildert Professor Achim Wöckel, Direktor der Frauenklinik am Universitätsklinikum Würzburg, das Problem.

Die Nachsorge nach einer primären Brustkrebsbehandlung soll nun vor allem besser auf die einzelnen Patientinnen und Patienten zugeschnitten werden. Sie muss laut Wöckel "viel individualisierter, bedarfs- und risikoadaptierter werden", wozu ein wissenschaftlich untermauertes Konzept benötigt würde.

Uniklinik Würzburg koordiniert deutschlandweite Studie

Damit es dieses bald gibt, entwickelt und prüft die Universitätsmedizin Würzburg nun eine individualisierte Versorgung im Rahmen einer deutschlandweiten Studie. 30 Brustkrebszentren in Deutschland machen mit und nehmen ab sofort Teilnehmerinnen und auch Teilnehmer auf - denn Männer können, wenn auch deutlich seltener, ebenfalls an Brustkrebs erkranken. Das Uniklinikum Würzburg koordiniert und wertet die mit 3,3 Millionen Euro geförderte Studie aus.

In ausgewählten Zentren wird ein digitales Versorgungsnetzwerk aufgebaut, bei dem auch andere Fachbereiche wie Kardiologie, Neurologie, Psychotherapie und Physiotherapie eingebunden sind. Die Nachsorge werde an die individuellen Bedürfnisse sowie das individuelle Risiko der Betroffenen angepasst und in einer elektronischen Patientenakte dokumentiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch Angaben zu ihrem Befinden und zu Beschwerden über Apps machen.

Damit die Wirksamkeit des Nachsorgekonzepts mit der derzeitigen Routineversorgung verglichen werden kann, werden 15 Brustkrebszentren mit der sogenannten "Better Care"-Nachsorge arbeiten, während die anderen 15 Vergleichs-Zentren die herkömmlichen Nachsorge-Methoden anwenden. Die Zuordnung erfolgte laut der Meldung zufällig. In jedem Zentrum können ab sofort etwa 38 Personen in die Studie aufgenommen werden.

Auch Männer können an Brustkrebs erkranken

Auf Nachfrage von BR24 teilte eine Sprecherin der Uniklinik mit, dass Betroffene unabhängig von ihrem Geschlecht an der Studie teilnehmen können. Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (dkfz) ist Brustkrebs bei Männern selten: Eine von 100 Brustkrebsneuerkrankungen betreffe einen Mann. Während Brustkrebs bei Frauen mit jährlich knapp 70.000 Neuerkrankungen die häufigste Krebsart ist, erkrankten in Deutschland etwas mehr als 700 Männer pro Jahr an Brustkrebs.