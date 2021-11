Studie der Umwelthilfe: Bayerns Bischöfe fahren Stinker-Autos

Die große Mehrheit der Kirchenoberhäupter in Deutschland fährt in klimaschädlichen Dienstwagen - so eine Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe. Den letzten Platz hat der oberste katholische Oberhirte, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing: Mit 258 g/km realem CO2-Ausstoß belegt sein Audi A8, ein Dieselfahrzeug, den letzten Platz der Dienstwagen-Studie der Deutschen Umwelthilfe von 2021.

Nur drei von 47 angefragten Kirchenoberhäuptern führen einen Dienstwagen mit realem CO2-Ausstoß im Einklang mit dem EU-Flottengrenzwert von 95 Gramm je Kilometer, betont die Studie und werden deshalb mit einer grünen Karte von der Umwelthilfe goutiert. Das klimafreundlichste Fahrzeug fährt die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst. Ihr VW ID3 habe einen realen CO2-Ausstoß von 56 Gramm pro Kilometer. Bayerische Bischöfe bekommen allesamt eine rote Karte.

Eichstätt an der Bayern-Spitze trotz roter Karte

Auf den bayernweit besten Wert kommt der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit seinem Audi A4, einem Erdgas-Benzin-Hybrid-Fahrzeug, und einem realen CO2-Ausstoß von 137 g/km, gefolgt vom Passauer Bischof Stephan Oster, dem Würzburger Bischof Franz Josef Jung, Bambergs Erzbischof Ludwig Schick und dem Augsburger Bischof Bertram Meier.

Marx und Bedford-Strohm auf hinteren Plätzen

Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm findet sich mit seinem Hybrid-BMW 745 und einem realen CO2-Ausstoß von 241 g/km auf den hinteren Plätzen. Schlechter schneidet der DUH zufolge nur der Münchner Kardinal Reinhard Marx mit seinem BMW-Modell und einem realen Ausstoß von 251 g/km ab.

"Die kirchlichen Würdenträgerinnen und Würdenträger haben die Dringlichkeit für mehr Klimaschutz offenbar noch immer nicht verstanden", sagte die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz. Gerade die Kirchen trügen jedoch eine gesellschaftliche Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung. Sie müssten daher "spritsparende und emissionsarme" Antriebsarten für Dienstwagen vorgeben.

Nur drei grüne Karten

Die DUH hat Bischöfinnen und Bischöfe sowie geistliche Würdenträger der obersten Leitungsebene in 47 Bistümern und Landeskirchen befragt, wie es hieß. Zwei Bischöfe gaben keine Auskunft. Sie und die 42 Kirchenvertreter, deren CO2-Ausstoß des Flottengrenzwertes um mindestens 20 Prozent überstieg, erhielten daher eine Rote Karte. Drei Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland wurden mit einer Grünen Karte ausgezeichnet.