Studie: Coronatests als "Game-Changer" in der Pandemie

Testen wirkt - das ist die Botschaft, die die Führungsspitze von Roche Deutschland aussendet. Demnach hatten die PCR- und Antigenschnelltests einen nachhaltigen Einfluss auf das Infektionsgeschehen in Deutschland. Das belege eine von Roche in Auftrag gegebene Studie des Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos. Anhand von öffentlichen Daten errechneten die Forscher, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland durch Coronatests um rund 40 Prozent zurückgegangen sei.

Coronatests retten Leben und Wirtschaft

Im 18-monatigen Analysezeitraum wurden laut der Studie rund 62.000 Todesfälle vermieden und die Zahl der Krankenhausaufenthalte sei um mehr als eine Viertel Million zurückgegangen. Damit seien rund 2,8 Milliarden Euro Behandlungskosten eingespart worden. Tests hätten aber auch Einfluss auf die gesamte deutsche Wirtschaft gehabt, so Forschungsleiter Michael Böhmer von Prognos. Laut seiner Studie konnte durch die Vermeidung weiterer Lockdowns ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 36,5 Milliarden Euro verhindert werden. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland betrug im Jahr 2021 rund 3,56 Billionen Euro.

Coronatests als Umsatzmotor bei Pharmakonzern

Aber nicht nur für die Corona-Pandemie stellen die Test nach Ansicht des Pharmaunternehmens eine Zäsur dar. Auch für die eigene Diagnostiksparte spricht Roche von einem "Game-Changer". Habe die Diagnostik früher eher ein Schattendasein gefristet, werde sie seit der Pandemie als elementar wichtig erachtet.

Im Rahmen der Jahres-Pressekonferenz hat der Pharmakonzern Roche auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurückgeblickt. Der Gesamtumsatz lag bei 9,5 Milliarden Euro und damit rund 22 Prozent höher als noch 2020. Mit einem Umsatzplus von 58 Prozent hat den Löwenanteil die Diagnostik-Sparte ausgemacht. Allein der Pharmakonzern Roche hat bisher rund 1,2 Milliarden Coronatests weltweit versendet. In Rekordzeit wurden Tests und Medikamente für die Bekämpfung der Corona-Pandemie entwickelt, so Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG. Und es sind weitere Investitionen in nächster Zeit geplant.

Investitionen in Diagnostik und den Standort Penzberg

Vor allem bei PCR-Tests spielt der Standort Penzberg eine elementare Rolle. Die Substanzen, die hier in den Laboren hergestellt werden, sind die Grundlage der meisten Tests auf der ganzen Welt, so Christian Paetzke, der Geschäftsführer von Roche Diagnostics Deutschland. Die Diagonstik und frühzeitige Erkennung von Krankheiten habe durch Corona-Pandemie eine noch nie dagewesene Bedeutung erfahren. Die Zahl der Mitarbeiter in Penzberg wurde im Vergleich zum Vorjahr um 400 auf 7.200 gesteigert.

Weil der Konzern auch in Zukunft von einer hohen Nachfrage von Diagnose-Tools ausgeht und auch bei anderen Krankheiten vermehrt eingesetzt werden soll, investiert der Pharmakonzern in ein Hightech Labor- und Diagnostic-Forschungsgebäude. Erst vor ein paar Wochen war der Spatenstich für das 250 Millionen Euro Projekt in Penzberg.