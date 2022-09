> Studie: Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz

Studie: Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz

Mehr als die Hälfte der dokumentierten antisemitischen Vorfälle in Bayern haben einen Bezug zum Holocaust. Das ergab eine Analyse der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Bayern, die am Mittwoch in München vorgestellt wurde.