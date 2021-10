Studentenleben in Präsenz: Wintersemester in Franken startet

Leonie Bodky aus Hof ist voller Vorfreude. Sie beginnt in diesem Wintersemester an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof das Studium der Werkstofftechnik. Am 4. Oktober wird sie zum ersten Mal in einem Hörsaal sitzen, wahrscheinlich mit Maske. Das hängt von der Größe des Hörsaals und der Anzahl der Studentinnen und Studenten ab. "Ich bin nervös, aber auch voller Vorfreude", sagt die 19-Jährige, die schon ein Semester BWL am Bildschirm hinter sich hat. "Endlich kann ich meine Kommilitonen kennenlernen und muss nicht mehr alleine lernen."

Corona bleibt das beherrschende Thema in den Hochschulen

Etwa 31.000 Studentinnen und Studenten werden an den sechs fränkischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften und ihren Außenstellen im Wintersemester 2021/22 erwartet. Egal, ob in Hof, Coburg, Ansbach, Fürth, Bamberg oder Nürnberg, die Regeln des Wissenschaftsministeriums gelten für alle: OP-Maskenpflicht in Räumen, in denen 1,5 Meter Abstand nicht gewahrt werden können, sowie ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die Einhaltung von 3G: Dann dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete die Hochschulen betreten. Die meisten Hochschulen bieten für ihre Studentinnen und Studenten bis Ende Oktober eine eigene Teststraße an.

Ab Dezember sind Coronatests nicht mehr kostenfrei

Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) will für so viel Präsenzlehre und so viel Sicherheit wie möglich sorgen. Dabei setzt er auf das Impfen und betont: "Eine hohe Impfquote macht auch das Lernen an den Hochschulen noch sicherer." Studentinnen und Studenten, die nicht geimpft oder genesen sind, werden ab Dezember zur Kasse gebeten. Nur noch bis zum 30. November bleiben Coronatests für sie kostenlos, heißt es auf Anfrage des BR aus dem Ministerium. In Bayern endet die Phase der Gratistests für Privatpersonen am 11. Oktober.

Endlich ein echtes Studentenleben

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Franken starten gut vorbereitet ins neue Präsenz-Semester. Alle erstellen ein zusätzliches, individuelles Infektionsschutzkonzept, das sie eigenverantwortlich und in Abhängigkeit vom jeweiligen Infektionsgeschehen umsetzen. Leonie Bodky hat an der Hochschule in Hof bereits einen Technik-Vorbereitungskurs besucht. Dass sie dabei eine Maske tragen musste, fand sie zwar verständlich, aber störend: "Es ist wirklich anstrengend, aber man gewöhnt sich dran." Die Erstsemester-Studentin fühlt sich mit den Maßnahmen gut abgesichert. Vor allem ist sie froh darüber, ein "richtiges" Studentenleben beginnen zu können.

Neue Studiengänge in Oberfranken

Zum Angebot der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Mittel- und Oberfranken kommen in diesem Semester einige Neuerungen hinzu. Von der Hochschule Hof zum Beispiel wird künftig am Lernort Selb der Studiengang "Design und Mobilität" angeboten. Am neuen Lucas-Cranach-Campus in Kronach können Studenten das Fach "Innovative Gesundheitsvorsorge" wählen.

Mehr Digital- als Präsenz-Vorlesungen an der EVH Nürnberg

Die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) bietet im Wintersemester nur wenige Veranstaltungen in Präsenz an. Der überwiegende Teil finde digital statt, teilt die Hochschule auf Anfrage des BR mit. Kleinere Seminare und die Einführungsveranstaltungen für die 300 Erstsemester allerdings bleiben Präsenzveranstaltungen. An der EVHN studieren im neuen Wintersemester 1.400 Frauen und Männer.

Campus zieht in Bamberger Innenstadt

Die nichtstaatliche Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg startet das neue Studienjahr nach dem Umzug erstmals im neuen Campus an der Minna-Neuburger-Straße 3 in der Innenstadt. Das neu erbaute Gebäude bietet bis zu 400 Studierenden Platz. Die FHM rechnet im Wintersemester 2021/22 mit rund 5.500 Studentinnen und Studenten. Ein Drittel davon sind Ersttrimester. Im Angebot sind aktuell 52 Studiengänge. Die Veranstaltungen sollen so weit wie möglich in Präsenz stattfinden.