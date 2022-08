> Studentenheime in Ostbayern: Höhere Nebenkosten im nächsten Jahr

Studentenheime in Ostbayern: Höhere Nebenkosten im nächsten Jahr

Gut 3.000 Studierende in Niederbayern und der Oberpfalz leben an ihren Studienorten in Wohnheimen. Auch sie müssen sich wegen der hohen Energiepreise auf steigende Nebenkosten einstellen. Eine kleine Schonfrist haben die Studierenden noch.