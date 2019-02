Studenten wollen gegen Videoüberwachung in Passau klagen

Gegen die Videoüberwachung im Passauer "Klostergarten" nannten zwei Studenten und ein Linken-Politiker heute ihre Gründe für eine Klage vor dem Verwaltungsgericht. Jurastudent Till Casimir ist der Ansicht, die Videoüberwachung sei unverhältnismäßig teuer, verletze zentrale Grundrechte aller Bürger und stelle einen "intensiven Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimming dar". Deshalb werde die Klage gegen die Stadt Passau vorbereitet.

"Ziel der Klage ist, dass am Ende die Kameras abgebaut werden. Wir möchten den Klostergarten gerne so benutzen, wie wir ihn gerne mögen, ohne das Gefühl haben zu müssen, wir werden beobachtet." Till Casimir, Jurastudent

Mit der Klage solle auch die Diskussion über die Frage entfacht werden, was Privatheit bedeute.

Keine problematische Sicherheitslage im Klostergarten

Neben Till Casimir wollen auch Constantin Preß, ebenfalls Jurastudent, und der Passauer Linken-Politiker Josef Ilsanker juristisch gegen die Videoüberwachung vorgehen. Die Sicherheitslage im Klostergarten rechtfertige die Installation der Kameras auf keinen Fall.

"Passau ist so sicher wie nie. Und wenn es Probleme gibt, dann muss man sie anders lösen, zum Beispiel mit Streetworkern oder mit mehr Polizei." Josef Ilsanker, Linken-Politiker

Zu den Unterstützern der Klage gehört auch der GRÜNEN-Stadtrat Karl Synek und die Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF in Berlin.

385.000 Euro für Videoüberwachung

Die Videoüberwachung im Passauer Klostergarten läuft seit Ende Dezember. Zehn Videokameras zeichnen derzeit alles auf, was zwischen 6 und 1 Uhr passiert. Bei Veranstaltungen oder während des Wochenmarktes werden die Kameras ausgeschaltet. Das Videomaterial wird laut Stadt Passau nach 72 Stunden automatisch überschrieben. Kosten für die Videoüberwachung: 385.000 Euro aus.

Die Entscheidung im Stadtrat für die Kameras war umstritten. Der Bereich am Klostergarten habe sich in den vergangenen Jahren zu einem Treffpunkt für Drogenhandel, öffentlichen Alkoholkonsum und sonstige Ordnungswidrigkeiten entwickelt, sagen die Befürworter. Gegner sprechen von "völlig überzogener Überwachung" und von "Eingriffen in Grundrechte".