Studenten wegen Präsenzprüfung durch Deutschland gependelt

Weil ein Student nach einer Präsenzklausur positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befinden sich aktuell 98 Studenten der Hochschule Ansbach in Quarantäne. Deshalb gibt es Kritik von Seiten der Studierenden. Lars Appel ist einer der Studenten, die vergangenen Freitag im Prüfungsraum anwesend waren.

Pendeln durch Deutschland wegen Prüfung

Viele Studierende der Hochschule seien laut Appel wegen der Corona-Pandemie gar nicht erst nach Ansbach gezogen. Das habe zur Konsequenz, dass nun durch Deutschland gependelt wird, um bei den Präsenzprüfungen zu erscheinen. Es seien Studierende aus Hamburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen an der Hochschule, die zu Prüfungen kommen und danach direkt wieder nach Hause fahren. "Das Risiko, dass wir uns angesteckt haben ist da, sonst wären wir nicht in Quarantäne. Damit nun durch Deutschland zu fahren, ist genau das, was man die ganze Zeit versucht im privaten Umfeld zu verhindern", kritisiert Appel.

Studenten drängten auf Online-Klausuren

Schon vor der Prüfungsphase hätten sich die Studenten an die Hochschule gewandt, um Alternativen zu Präsenzprüfungen zu finden. "Unabhängig davon, dass es für jeden unangenehm ist, haben wir auch durchaus Risikopatienten unter uns und Leute, die mit älteren Menschen zu tun haben", so Appel. Er könne zwar verstehen, dass es kurzfristig nur sehr schwer sei, Onlineprüfungen für alle Studenten zu ermöglich, doch die Lage habe sich bereits im Oktober angedeutet, dass Präsenzprüfungen auch im Januar nicht das Mittel der Wahl sein könnten.

Sibler: Hygienemaßnahmen seien mit Ämtern abgesprochen

Der Bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) hat in einem Interview mit BR24 sein Bedauern über den Ansbacher Fall ausgedrückt. Die Universitäten und Hochschulen in Bayern würden beim Thema Hygienekonzept gut arbeiten, so Sibler. Alle Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz, die bei Prüfungen getroffen werden, seien zuvor mit Gesundheitsbehörden abgesprochen worden – so auch in Ansbach. Dabei sei ein Mindestabstand zwischen den Prüflingen, ein Lüftungskonzept und eine eventuelle durchgehende Maskenpflicht geregelt. Außerdem werde laut Sibler empfohlen, wenige Studierende in viele Räume zu verteilen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Dies sei jedoch nicht immer möglich.

Onlineprüfungen wegen Corona-Pandemie bereits ausgeweitet

Das Onlineprüfungsangebot sei im Zuge der Corona-Pandemie ausgeweitet worden, betont Sibler. Der Freistaat Bayern sei nach seinen Angaben bundesweiter Vorreiter mit seiner Fernprüfungsordnung. In dieser sei festgelegt, dass Onlineprüfungen durchgeführt werden dürfen. Dies werde an der Medienfakultät der Hochschule Ansbach auch bereits zu 85 Prozent umgesetzt, so Sibler. Manche Prüfungen würden aber nach wie vor eine Präsenz erfordern.

Keine Nachteile für Studierende

Sei es beispielsweise wegen einer Quarantäne nicht möglich eine Präsenzprüfung anzutreten, wolle man aber alles tun, dass die Studierenden keinen Nachteil daraus ziehen. Sie sollten keine Angst haben, ein Semester oder gar ein Jahr länger studieren zu müssen, erklärt der Wissenschaftsminister. Außerdem sei ein rechtlicher Rahmen gegeben, dass Prüfungen von Studenten nicht angetreten werden müssen, wenn die Sorge einer Infektion bestehe. Die Frist der Prüfung würde automatisch verlängert, Nachteile entstünden keine, so Sibler weiter. Beim Thema PCR-Test vor einer Prüfung, der das Risiko einer Corona-Infektion noch weiter minimieren würden, äußerte sich Sibler bedeckt. Eine Umsetzung dieser Maßnahme sei schwierig.