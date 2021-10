Studenten sauer: Dreckige Wäsche vor der Uni Erlangen

"Kaputte Stühle", "keine Steckdosen", "herausfallende Fenster" – Die Botschaften auf den Plakaten, die an Wäscheleinen vor der Mensa am Langemarckplatz in Erlangen aufgehängt wurden, sind eindeutig. Aus Sicht der Studierenden haben die Universitätsgebäude eine Sanierung dringend nötig. Neben den Plakaten hängen Hosen, Hemden und T-Shirts, sie sollen als Symbol für Dinge dienen, die zu lange aufgeschoben werden. Im Falle von Universität und Staat sind das laut Studierenden die notwenigen Maßnahmen für die Verbesserung der Infrastruktur.

Studenten wollen auf Missstände aufmerksam machen

Die erste Woche des Semesters ist beendet und viele Studierende sind nach eineinhalb Jahren Heimstudium wieder zurück am Campus. Der Organisator der Demonstration, Marius Bayer, hatte gehofft, dass die Universität die Möglichkeit der in dieser Zeit leeren Räumlichkeiten besser nutzt: „Wenn man jetzt wieder in die Uni geht, fallen einem doch viele Sachen auf, bei denen man sich gedacht hat, das war schon vor eineinhalb Jahren so, da hat sich jetzt nicht viel verändert.“ Die Erlanger Hochschulgruppe der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) erhofft sich durch ihre Aktion, Universität und Staat auf die Missstände aufmerksam zu machen.

Herabstürzende Decken

Bereits im Jahr 2013 hatte die Universität mit erheblichen Baumängeln zu kämpfen. Damals brachen mehrere Kilogramm Putz aus der Decke und zerstörten Computer und Schreibtische. Viel verbessert hat sich seither offenbar nicht. So sind die Türme der Philosophischen Fakultät mit giftigem PCB belastet, für Stillende und Schwangere gilt dort ein Betretungsverbot. Marius Bayer kann viele solcher Beispiele nennen: "In den Hörsälen gibt es keine Steckdosen, in manche Gebäude regnet es rein. Das sind Zustände, die man an einer Universität, die sich innovationsstärkste Universität Deutschlands auf die Fahne schreibt, nicht erwartet."

Studenten über Sparmaßnahmen verärgert

Die GEW kämpft nicht nur für die Erneuerung der Gebäude, sondern auch gegen drohende Kürzungen. Auf der Demonstration bemängelten die Studierenden beispielsweise den Wegfall eines Förderprojekts, den fehlenden Tarifvertrag für Hilfskräfte und die befristeten Anstellungen vieler Dozierender. Zudem sei das Sprachenzentrum in Gefahr. Die Gewerkschaft fordert zu diesem Thema eine bessere Aufklärung der Universitätsleitung.

Uni will sich zum Thema nicht äußern

Barbara Wendel arbeitet seit 31 Jahren im administrativen Bereich des Sprachenzentrums uns kam zur Demonstration, um sich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszutauschen. Sie teilt die Meinung der Studierenden: "Ich habe volles Verständnis, ich finde sie sollten die Aktion ausweiten." Vertreterinnen und Vertreter der Friedrich-Alexander-Universität wollten sich zum Thema zunächst nicht äußern.