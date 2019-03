Studenten helfen bei Rettung des Wöhrsee-Ufers

Tobias Hermann darf heute den Hammer schwingen. Mit Schwung wuchtet er das kiloschwere Holzwerkzeug nach oben und schlägt schwitzend einen Holzpflock in das verschlammte Ufer. Eigentlich studiert Tobias Landschaftsbau und Management an der Fachhochschule in Weihenstephan. Nun ist er zusammen mit 25 Mitstudenten am Wöhrsee in Burghausen gelandet. "Lehrbaustelle" - so nennt Frieder Luz, Professor für Landschaftsarchitektur, diese freiwillige dreitägige Übung. In ihr sollen seine Studenten lernen, das abbröckelnde Ufer mit umweltfreundlichen Materialien so gut wie möglich wiederherzurichten:

"Das sind sehr alte und überlieferte Maßnahmen, die wir hier praktizieren, die in Vergessenheit geraten sind, aber genau in dieses Thema Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit passen. Ein normaler Wasserbau-Ingenieur würde hier unter Umständen einen Lkw voller Flussbausteine reinwerfen und sagen: Da habe ich meine Ruhe, das hält, bis ich in Rente gehe. Deswegen haben wir an so vielen Gewässern Steinhaufen und Verbauungen liegen. Und wir machen das hier lebendig." Frieder Luz, Professor für Landschaftsarchitektur

Die Äste, mit denen sie das Ufer stabilisieren, sägen die Studenten selbst am See. Dann befestigen sie das Flechtwerk zusammen mit Mitarbeitern des Traunsteiner Wasserwirtschaftsamts und Gärtnern der Stadt Burghausen zwischen den Pflöcken, die sie am Ufer eingeschlagen haben.

Ungemütliche Arbeit im Wasser

Einige der Renaturierer müssen bis zum Bauch ins eiskalte Wasser des Wöhrsees steigen, um die sperrigen Äste zwischen die Pflöcke zu drücken. Eine von ihnen ist Sylvia Stockinger vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein. Sie findet das Wasser - entgegen aller Erwartungen - angenehm, weil sie Wasserhosen trägt, die dicht und warm sind.

Äste und Kokosgarn für den Umweltschutz

Außer Ästen verwenden die Studenten auch geflochtenes Kokosgarn zum Schutz des Ufers - ein weiterer Teil ihres Umweltschutz-Konzepts, wie Landschaftsbau-Student Tobias Hermann erklärt: "Theoretisch werden auch Kunststoffe eingesetzt, aber die sind nicht abbaubar. Deswegen nimmt man halt dieses Kokosgarn, weil es natürlich ist."

Dazu stecken die Studenten noch Weidensetzlinge in den frisch aufgeschütteten Uferkies, denn Weiden wurzeln schnell und tief. Auch das stabilisiert die Ufererde. Flechtwerk, Kokos, Weidenwurzeln - all diese verschiedenen Befestigungsmaßnahmen werden dann erst einmal getestet. Ausgewertet wird später – wie Sarah Freudlsperger vom Umweltamt der Stadt Burghausen erläutert.

"Man wird in den nächsten Wochen schon sehen, dass der Weg wieder trocken wird. Bis zum Herbst wird man gar nicht mehr sehen, dass da was gemacht worden ist und dann können wir bis zum Herbst wirklich beurteilen: Diese Möglichkeit, der Verbau, hat sich so gut gemacht, den wählen wir weiter und eine andere Möglichkeit hat sich nicht so gut bewährt, das machen wir vielleicht nicht. Da werden unsere Gärtner schon noch mal eine Woche ranmüssen im Herbst." Sarah Freudlsperger, Umweltamt der Stadt Burghausen

Dann werden die Gärtner auch sehen, ob sich die von den Studenten neu gepflanzten Weiden bewähren. Bis diese richtig tief verwurzelt sind, wird es allerdings Jahre dauern. Renaturierung braucht eben mehr Zeit als Steine und Beton, sieht dafür aber meistens schöner aus.