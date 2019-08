Studenten entwickeln Pläne gegen Leerstände in Weismain

32 Studenten der Architektur entwickelten ihre Pläne unter dem Titel "Stadtbaustein Weismann". Vor allem nahmen sie sich das Areal um die leerstehenden Gebäude der ehemaligen Brauerei Oberndorfer und dem angrenzenden Kolpinghaus vor. Dabei sollten sie auf die Wünsche der Bürger von Weismann eingehen. Die wollten mehr Nachtleben, Begegnungsorte und weniger Leerstände.

Bierothek und Dorfladen vorgeschlagen

Nach einem Stadtbesuch im Mai hatten die Studenten knapp drei Monate Zeit, ihre Ideen zu gestalten. Entstanden ist in vielen Arbeiten ein Gebiet mit modernen Wohnhäusern, mit Kulturzentrum, Hostel, Gründerzentrum und neuen Läden wie einer Bierothek und einem Dorfladen.

Konkrete Vorschläge für Neugestaltung

Im voll besetzten Saal des Kastenhofs wurden die Modelle erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Bürgermeister Udo Dauer (CSU) sagte dem BR, dass die Bürger nun Vorschläge hätten, wie man das Areal neu gestalten könne.

Universität und Abgeordnete aktiv

Durch die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München, die von der Bundestagsabgeordneten Emmi Zöllner (CSU) organisiert worden war, wäre die Neugestaltung nun nicht mehr etwas abstraktes, sondern man hätte die Möglichkeit zu diskutieren, so der Rathauschef. Die Bürger könnten ihre Stadt nun mitgestalten. Bürgermeister Udo Dauer hofft aber auch auf Investoren.

2023 Startschuss der Neugestaltung

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, da die Stadt Weismann vor umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Wasserleitungen und der Kanäle steht. In diesem Zusammenhang will man den Marktplatz und die umliegenden Areale wieder aufpolieren. Die Planungen dazu sollen parallel zu den Bauarbeiten laufen. Bis 2023 will die Stadt mit den Kanalsanierungsarbeiten fertig sein und mit den Sanierungen der Areale beginnen.

Modelle bis Anfang Oktober ausgestellt

Im Zuge der Bürgerbeteiligung wird es weitere Workshops geben. Die Modelle der 32 Studenten sind bis zum 06. Oktober im Kastenhof zu sehen.