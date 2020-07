vor 20 Minuten

Studenten demonstrieren für mehr Unterstützung in Corona-Krise

Am Nachmittag haben Studierende in Augsburg für mehr finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise demonstriert. Aufgrund der Corona-Maßnahmen haben rund eine Million Studenten ihren Nebenjob verloren. Die Gewerkschaft sieht ihr Studium gefährdet.