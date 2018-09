Studenten auf Zimmersuche - auch in Schwaben schwierig

In Augsburg, wo es neben der Universität auch noch die Hochschule gibt, hat sich die Situation deutlich verschärft. Zimmer in Wohngemeinschaften gibt es für 300 bis 400 Euro, meist aber geht das nur über Tipps von Bekannten. Michael Noghero vom Studentenwerk Augsburg rät allerdings davon ab, jetzt in Panik kurzfristig, überteuerte Mietverträge abzuschließen. Lieber sollten die Zimmersuchenden vorübergehend pendeln oder den Suchkreis erweitern, denn "mit dem Semesterticket fährt jeder Studierende in den Zonen zehn und zwanzig kostenlos." Wichtig sei es dann vor allem vor Ort Kontakt zu knüpfen, zum Beispiel zu Kommilitonen.

Moderate Entspannung durch neues Studentenwohnheim

Wer sich für einen Platz im Studentenheim interessiert, muss ebenfalls Glück oder Geduld haben, denn auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz stehen derzeit 700 Namen von Studierenden. Das Studentenwerk hofft auf eine moderate Entspannung, denn 132 weitere Wohnheim-Plätze kommen jetzt zum Semesterstart dazu. Am Dienstag wird im Stadtteil Göggingen ein neues Wohnheim eröffnet. Dann stehen insgesamt über 1.800 Wohnheimplätze für die Augsburger Studenten zur Verfügung.

Studentenappartements als Anlageobjekt

Auf dem privaten Wohnungsmarkt wird aktuell noch mehr für die Zielgruppe gebaut, doch dort liegen die Preise deutlich höher. Im "Studiosus 5" beispielsweise kostet ein rund 30 Quadratmeter großes Galerie-Appartement 615 Euro, wer dazu noch einen schönen Ausblick und einen Parkplatz möchte, muss fast 1.000 Euro zahlen. Solche Anlageobjekte boomen, auch weil Investoren für Studentenwohnungen kaum Parkplätze bauen müssen. Eine Tiefgarage ist daher oft nicht nötig, so wird ein Wohnheim lukrativ.

Mit Bewerbungsmappe zur Wohnungsbesichtigung

Auf dem freien Wohnungsmarkt wird die Situation zunehmend angespannter. Wohnungsbesichtigungen mit bis zu 30 Bewerbern sind keine Seltenheit. Die Studierenden sind dafür inzwischen vorbereitet wie für ihr erstes Einstellungsgespräch, dazu gehört zum Beispiel eine Bewerbungsmappe mit persönlichen Eckdaten und einer Bürgschaft.