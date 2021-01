Student positiv: Weiterer Corona-Fall an Hochschule Ansbach

Wie ein Sprecher der Hochschule auf BR-Anfrage mitteilt, betrifft es den Studiengang Interkulturelles Management. Die Prüfung fand am vergangenen Montag in einer 300 Quadratmeter großen Turnhalle in Rothenburg ob der Tauber statt. Darin hätten die 27 Studenten sowie zwei Aufsichten genug Abstand zueinander gehabt, so der Sprecher weiter.

Keine Quarantäne für Studierende

Das Gesundheitsamt habe das Hygienekonzept der Hochschule geprüft und keine häusliche Quarantäne angeordnet. "Es gibt, Stand heute, keinerlei Ansteckungsfälle, die sich aus einer Prüfungssituation ergeben hätten", sagt der Präsident der Hochschule Ansbach, Sascha Müller-Feuerstein. Bereits vergangene Woche war ein Student in einer Präsenzprüfung in Ansbach anwesend, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. In diesem Fall hat das Gesundheitsamt Quarantäne für alle 98 Studierenden verhängt.

Hochschule will an Präsenzprüfungen festhalten

Trotz dieser beiden Fälle hält die Hochschule an den bestehenden Regelungen zum Stattfinden von Präsenzprüfungen fest. Studierende hätten laut Sprecher der Hochschule ein Recht auf Präsenzprüfungen und würden dies auch in der aktuellen Prüfungsphase bei der Hochschule einfordern. Zu den Gründen der Studenten zählte er beispielsweise eine schlechte Internetanbindung oder familiäre Ursachen. Die Prüflinge, die sich aktuell bis 4. Februar in häuslicher Quarantäne befinden, können diese ab dem 31. Januar verkürzen und sich freitesten lassen, so das Landratsamt Ansbach.