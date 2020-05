Student für Deutschen Engagementspreis nominiert

Surendra leiste einen großen Beitrag für die Bildungschancen junger Menschen, hieß es in einer Erklärung der Bayerischen Staatsregierung. Bereits im Februar wurde der 21-Jährige wegen seines großen, sozialen Engagements als "Student des Jahres" ausgezeichnet.

Studenten helfen Schülern

Das Aelius-Förderwerk mit Sitz in Nürnberg hat der Student vor drei Jahren gegründet. Das Prinzip ist einfach. Studenten geben ihr Wissen an Schüler weiter. Es sind meistens Kinder aus Nichtakademiker-Familien. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Zusätzlicher Nachhilfeunterricht oder Förderstunden ist in solchen Familien oft nicht möglich. Hier springt das Aelius-Förderwerk ein. Die Initiative hilft nicht nur schwierige Belastungen auf dem Bildungsweg abzufedern, sondern ermutigt die Schüler schon frühzeitig auch Verantwortung zu übernehmen.

Junge Menschen teilen ihr Wissen

Persönliche Mentoren begleiten ihre Schützlinge bis zum Schulabschluss in den Fächern Politik, Kultur und Wissenschaft. Inzwischen engagieren sich rund 50 Studenten in dem Netzwerk, die mittlerweile über 2.000 Schüler begleitet haben. Die Arbeit im Aelius-Förderwerk ist ehrenamtlich. Für sein Engagement und die Gründung des Netzwerkes wurde Surendra bereits im Februar als "Student des Jahres" geehrt. Es ist eine Auszeichnung des Deutschen Hochschulverbands (DHV) und des Deutschen Studentenwerks (DSW). Surendra ist als Sohn zweier Flüchtlinge aus Sri Lanka unter prekären finanziellen Umständen in Deutschland aufgewachsen.