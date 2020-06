Strukturwandel in Mainleus: Millionenprojekt "Alte Spinnerei"

Gebaut wurde sie 1908, vor sieben Jahren ging sie in die Insolvenz. Rund 3.000 Menschen verdienten in der Spinnerei in Mainleus im Landkreis Kulmbach ihr Geld. Noch heute haben viele Mainleuser eine emotionale Bindung an ihre Spinnerei. Nun soll das Gelände umstrukturiert werden.

Spinnerei-Gelände in Mainleus: 30 Millionen Euro stehen zur Verfügung

Aus der alten Industriebrache wird ein neues Wohnviertel mit viel Grün, trendigem Wohnen, Kultur, Gastronomie, Orten zum Treffen und Plaudern. Die Marktgemeinde Mainleus steht derzeit vor der Aufgabe, für 30 Millionen Euro die 14 Hektar große Industriebrache zu neuem Leben zu erwecken.

Arbeitersiedlung Hornschuchshausen wird saniert

Der Gründer der Spinnerei, der Fabrikant Fritz Hornschuch, sorgte einst für seine Arbeiter und baute ihnen einen ganzen Ortsteil: die Arbeitersiedlung Hornschuchshausen. Auch hier wird kräftig saniert. Barrierefreies Wohnen soll in das ehemalige "Arbeitsschlösschen" einziehen. Die dazugehörige Gaststätte und der Biergarten sollen zu neuem Leben erweckt werden. Für die Gemeinde sind die vielen Baustellen ein Jahrhundertprojekt.