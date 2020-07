Struktur und Liebe geben: Besuch bei einer Pflegefamilie

Es ist Sonntagmorgen in Nürnberg, die Sonne scheint und aus dem Garten von Familie Poetsch ist Kinderlachen und auch ein bisschen Kindergeschrei zu hören. Robin und Lucas können sich mal wieder nicht entscheiden, ob sie lieber Trampolin springen oder schaukeln wollen. Robin ist sieben und adoptiert, Lucas ist fünf und ein Pflegekind. Vor ein paar Jahren kamen noch zwei weitere Pflegekinder dazu. Vier Kids haben Julia und Alex Poetsch. Hier ist Leben in der Bude.

Der Entschluss, Pflegekinder aufzunehmen, war wohl überlegt

Julia und Alex Poetsch stammen beide aus großen Familien. Sie haben viele Geschwister, mit denen sie aufgewachsen sind. Für das Paar war immer klar, dass sie auch mal eine Familie gründen wollen. Sie haben lange überlegt, wie das gehen könnte, denn sie können keine eigenen Kinder bekommen. Dann haben sie den Entschluss gefasst:

"Wir möchten eine Familie sein und dazu gehören Kinder und das haben wir dann gemacht", sagt Alex Pötsch und lächelt. Seine Frau findet bis heute:

"Es war die richtige Entscheidung. Also ich stehe voll und ganz hinter dem Entschluss. Es ist zwar nicht immer einfach, aber ich glaube, das geht auch Eltern so, die auf natürlichem Wege schwanger werden und Kinder bekommen." Julia Poetsch, Pflegemutter

Pflegekinder brauchen besondere Aufmerksamkeit und Liebe

Familie Poetsch spielt im Garten Frisbee. So ganz klappt das mit dem Werfen weder bei den Kindern noch bei den Eltern. Aber alle haben Spaß und lachen sich darüber kaputt, dass die Frisbee-Scheibe immer wieder auf dem Boden landet. Zeit zusammen verbringen, zuhören, den Kindern Struktur und Liebe geben. Das ist in allen Familien wichtig. Der Unterschied vielleicht: Pflegekinder, auch die von Julia und Alex, haben oft keine einfache Vorgeschichte.

Die leiblichen Eltern waren überfordert

Bei ihren leiblichen Eltern konnten die drei Pflegekinder von Julia und Alex aus verschiedenen Gründen nicht bleiben. Das hat Spuren hinterlassen. Pflegemama Julia versucht jedem ihrer Kinder und dessen besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und sie möchte sie so gut wie möglich fördern. Jedes Kind hat eine eigene Vergangenheit und die wirkt sich auch unterschiedlich aus.

"Teilweise haben wir Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, die einfach ein paar Jahre hinterher sind. Wir haben Kinder, die in den ersten Jahren mit Essstörungen Probleme hatten, bis sich das reguliert hat. Es sind Kinder, die besondere Strukturen brauchen. Also wir können nicht anfangen unser Mittagessen zu verschieben, sondern das muss zur gleichen Zeit jeden Tag sein. Aber es sind alles Dinge, die man ganz gut in den Griff bekommen und mit denen man sehr gut leben kann", erzählt Julia.

Die Pflegefamilie übernimmt die Elternrolle

Julia und Alex versuchen ihren Kindern klare Regeln und Grenzen zu vermitteln, sie sind für ihre Erziehung verantwortlich. Die leiblichen Eltern waren dazu nicht in der Lage. Im Hause Poetsch ist es jetzt Zeit für das Mittagessen. Auch hier versuchen Julia und Alex ihren Kinder vorzuleben, wie wichtig und schön etwa ein gemeinsames Essen ist, wie gekocht wird, wo die Zutaten herkommen und so weiter.

Julia und Alex nehmen sich viel Zeit. Im Garten bauen sie mit den Kindern Obst und Gemüse an, das sie dann verarbeiten. Gerade sammeln sie Heidelbeeren, die gibt es zum Nachtisch. Für ihre Kinder wollen Julia und Alex Mama und Papa sein. Sie lieben sie von ganzem Herzen.

Sorge davor, die Pflegekinder wieder zu verlieren

Immer wieder werden Julia und Alex von Bekannten oder Freunden darauf angesprochen, wie das denn so mit der Pflegefamilie funktioniert und ob sie nicht Angst haben, die Kinder an die leiblichen Eltern zurückgeben zu müssen. Julia erzählt: "Viele Menschen denken ja: Oh Gott, Pflegekind heißt, die können wieder wegkommen. Das ist was, was alle, die nichts damit zu tun haben, immer im Kopf haben. Aber die Erfahrung und die Statistik zeigt, das ist gar nicht so." Denn: Die allermeisten Pflegekinder bleiben bis sie erwachsen sind oder ausziehen wollen.

Hilfe von Jugendamt und Pflegekinderdienst

Unterstützung bei Problemen jeglicher Art, bei Auseinandersetzungen, die es hier natürlich wie in jeder Familie auch gibt, bekommen sie vom Pflegekinderdienst der SOS Jugendhilfe. Regelmäßig kommt Anja Hirsch vorbei, auch heute ist sie zu Besuch. Im Garten auf der Bank plaudert sie mit den Eltern und den Kindern. Sie schaut, ob alles passt, ob es Probleme gibt, und versucht, zu helfen.

Ein anderer Teil ihrer Arbeit ist aber auch, Pflegefamilien zu finden, sagt sie. "Es ist jetzt schon so, dass wahnsinnig viele Kinder eine neue Familie suchen und wir haben Pflegefamilien aktuell, aber wir kommen eigentlich nicht nach – wir bräuchten dringend welche."

Pflegekinder: Kinder mit zwei Familien

Auch Julia und Alex werben in ihrem Bekanntenkreis dafür, Pflegekinder aufzunehmen. Der Bedarf ist groß, denn viele leibliche Eltern sind überfordert. Julia und Alex ist es trotzdem wichtig, dass auch ihre Kinder weiter Kontakt zu den leiblichen Eltern halten. Julia findet: "Wenn man respektvoll von beiden Seiten miteinander umgeht, ist das echt in Ordnung. Es geht natürlich nicht immer reibungslos. Du hast manchmal psychisch kranke Eltern, manchmal gewalttätige Eltern und so weiter, aber auch da hast du wahnsinnig viel Hilfe vom Jugendamt und vom Pflegekinderdienst. Wir sind da nie allein gelassen."

Die beste Entscheidung des Lebens

Mittagessen im Hause Poetsch. Heute gibt es Spaghetti Bolognese. Die ganze Familie sitzt an einem Tisch mitten im Garten unter einem Baum im Schatten: Zusammensein, sich Zeit füreinander nehmen. Das Modell Pflegefamilie für Julia und Alex Poetsch war die beste Entscheidung ihres Lebens. Alex lächelt, als er diesen Satz sagt: "Ja, es ist viel Arbeit, aber trotzdem schön, gerade wenn der Sommer jetzt da ist und man so draußen sitzen kann und es genießen kann. Es ist schon eigentlich das, was wir immer wollten."