Stromtrassengegner erhöhen Druck auf Netzbetreiber und Politik

Das vor allem im Norden und Osten Bayerns aktive "Aktionsbündnis Trassengegner" will den Widerstand gegen den Netzausbau ausweiten. Das kündigte die Sprecherin des Bündnisses, Dörte Hamann, in einer Online-Informationsveranstaltung am Donnerstagabend an, zu der sich knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschaltet hatten.

Trassenausbau "überdimensioniert und überflüssig"

Die für die Energiewende geplanten Stromtrassen seien überdimensioniert und überflüssig, so die mehrfach in der Schaltkonferenz geäußerte Kritik. Das Greenwashing von Atomenergie durch die EU führe dazu, dass auch Atomstrom durchs deutsche Leitungsnetz fließt, fürchtet Bündnissprecherin Hamann. Die EU-Kommission hatte vor wenigen Wochen angekündigt, Atomkraft als umweltfreundliche und nachhaltige Energie einstufen zu wollen. Mit Blick auf Anwohner von Gebieten, durch die neue Stromtrassen wie der Südlink, der Südostlink oder die Juraleitung verlaufen sollen, sagte Hamann: "Viele denken, man könne ja eh nichts mehr machen. Dem wollen wir entgegentreten."

Aktionsbündnis: "Robert Habeck hört uns nicht zu"

Die Trassengegnerin äußert den Vorwurf, die Politiker wüssten nicht, welche Sorgen der Netzausbau den betroffenen Menschen macht. Zwar würde Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) immer wieder erklären, dass er gerne zuhört. Doch könne Hamann das beim Thema Stromleitungsbau nicht feststellen. Der Energieexperte des Bund Naturschutz (BUND), Werner Neumann, der auf Einladung des Aktionsbündnisses Trassengegner sprach, sagte: "Der Einsatz für Regionalität und Dezentralität hat bei den Grünen extrem nachgelassen." Dabei sei es für eine erfolgreiche Energiewende wichtig, dezentrale Energieerzeugung und -verteilung zu fördern.

Gemeinden erteilen Netzbetreiber Betretungsverbote

In der Onlinekonferenz bekamen die Teilnehmenden Tipps, wie man Netzbetreibern den Zutritt zu Grundstücken verweigern kann, auf denen derzeit Vorarbeiten angekündigt sind. Die Stadt Altdorf habe dies mit Hilfe eines Rechtsanwalts erfolgreich getan, berichtete Bürgermeister Martin Tabor (SPD) aus Altdorf bei Nürnberg, wo die sogenannte Juraleitung (P53) durch eine leistungsfähigere ersetzt werden soll. Tabor forderte, der Netzbetreiber Tennet soll erst den genauen Verlauf der Leitung klären, bevor die Firma mit Vorarbeiten beginnt.

Forderung: "Politik soll handeln und das Ding rumreißen"

Auch die Gemeinde Brennberg im Bayerischen Wald hat nach Angaben ihrer Bürgermeisterin Irmgard Sauerer (Freie Wähler) ein Betretungsverbot gegen Tennet durchgesetzt. So sei unter anderem eine unter Auflagen bereits genehmigte Bodenbohrung verhindert worden. Bei dieser Bohrung habe schweres Gerät eingesetzt werden sollen. Die Reaktion von Netzbetreibern sei ein Schreiben mit der Androhung rechtlicher Schritte gewesen. Sauerer fordert von der Politik im Bund und im Freistaat "jetzt zu handeln und das Ding rumzureißen". An Brennberg soll nach bisheriger Planung die Gleichstromtrasse "Südostlink" vorbeiführen.

Tennet: "Vorarbeiten auf Grundstücken sind wichtig"

Ein Sprecher des Netzbetreibers Tennet erklärte auf Anfrage des BR, bei den derzeit an mehreren Orten laufenden Vorarbeiten, gehe es um umwelt- und baukundliche Untersuchungen. So würden etwa Käfer, Bodenbrüter und Fledermäuse kartiert, erläuterte Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht. Bei den baulichen Fragen würde vor allem die Bodenbeschaffenheit unter die Lupe genommen. Dazu seien Bodenbohrungen nötig, die teils mit einem Handbohrer oder mit einem Gerät durchgeführt würde, das auf einem Lastwagenanhänger bereitgestellt wird.

Tennet: "Wir kommen für Flurschäden auf"

Tennet melde sich vor den Ortsuntersuchungen bei den betroffenen Grundstückseigentümern an und komme auch für möglicherweise entstehende Flurschäden auf, beteuert Firmensprecher Lieberknecht. Die Vorarbeiten seien wichtig, um möglichst frühzeitig Daten zu haben, mit denen die Trassenführung überhaupt erst entwickelt werden kann. Würden diese Untersuchungen erst später gemacht, könne es zu langen Bauverzögerungen kommen.

Die Sprecherin des "Aktionsbündnis Trassengegner" kündigte hingegen weitere regionale Informationsveranstaltungen an, die zum Widerstand gegen Stromnetzbetreiber anleiten sollen.