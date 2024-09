20.09.2024, 07:50 Uhr Audiobeitrag

> Stromtrassen durch Unterfranken: Aiwanger stellt sich der Kritik

Stromtrassen durch Unterfranken: Aiwanger stellt sich der Kritik

Wirtschaftsminister Aiwanger stellte sich in Karlstadt der Kritik an der Fulda-Main-Leitung, blieb jedoch vage in seinen Zusagen. Während Anwohner um Alternativen kämpfen, stellte Aiwanger klar: der Ausbau der Stromtrasse sei kaum zu vermeiden.