Stromtrasse Südostlink: "Trauermarsch" gegen Waldrodung

Vielen Menschen aus Brennberg im Landkreis Regensburg fällt es schwer, das zu sehen: Eine 40 Meter breite Schneise voller Baumstümpfe und aufgestapelter Baumstämme entlang der Straße nach Wiesent. Hier fällt der Stromnetzbetreiber Tennet gerade Waldflächen für die Stromtrasse Südostlink, die Windstrom aus Norddeutschland in den Süden bringen soll.

Bürger trauern um gerodeten Wald

Rund 100 Menschen haben die verlorenen Bäume jetzt betrauert, sind am gestrigen Sonntag in einem Trauermarsch die Schneise entlang gegangen. "Es ist traurig, mir blutet das Herz", meinte eine Teilnehmerin. Ihr ganzes Leben lang fahre sie schon durch den Wald, erklärte eine Frau aus dem Brennberger Gemeindeteil Frauenzell, jetzt bekomme sie dabei jedes Mal eine Gänsehaut, "es ist furchtbar".

Bund Naturschutz fordert dezentrale Energiewende

Zu dem Trauermarsch aufgerufen hatte unter anderem der Bund Naturschutz. Raimund Schoberer von der Kreisgruppe Regensburg des Umweltverbands ärgert sich, dass nicht stärker auf die dezentrale Energiewende gesetzt wird, mit Stromerzeugung und besseren Verteilnetzen vor Ort: "Vor zwölf Jahren haben wir schon gesagt, man muss zentral und dezentral gegenüberstellen und wirklich mal durchkalkulieren, was funktioniert, was nicht funktioniert."

Stattdessen habe man sich sofort für das zentrale Modell mit Stromtrassen entschieden. "Und das ist das, was wir einfach nicht verstehen. Eine dezentrale Energiewende hat viel größere Akzeptanz", ist sich Schoberer sicher.

Einige Forscher sehen das auch so. Etwa Christian von Hirschhausen von der Technischen Universität Berlin. Bei einem lokalen Ansatz könnten auch die Bürger beteiligt werden, sagte er dem BR24 #Faktenfuchs: Solaranlagen auf den Dächern, lokale Windparks in Bürgerhand. Allerdings bräuchte dann jede Region in Deutschland entsprechend ihres Strombedarfs genügend Windräder, Photovoltaikanlagen und Speicher. Die Verteilnetze müssten ausgebaut werden, aktuell sind sie oft am Limit.

Für Vor-Ort-Erzeugung mehr Speicher und Verteilnetze nötig

Laut Dirk Witthaut von der Universität zu Köln müssten dann mehr Windräder auch in Regionen gebaut werden, die für die Erzeugung von Windenergie weniger geeignet sind. Das hält der Wissenschaftler, der an der Optimierung zukunftsfähiger Stromnetze forscht, im BR-Interview für wenig sinnvoll.

Für viele Wissenschaftler schließen sich ein zentrales und dezentrales System nicht aus. Es brauche beides, damit die Energiewende gelingt. Der Großteil der vom Faktenfuchs befragten Wissenschaftler steht der Forderung nach einer rein dezentralen Energiewende allerdings skeptisch gegenüber. Ein System, bei dem der Strom dort produziert wird, wo er verbraucht wird, wäre nach Ansicht der Experten teurer als das seit 2011 von mehreren Bundesregierungen geplante zentrale System.