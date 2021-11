Stromtrasse Ostbayernring: 130 neue Strommasten für Oberfranken

Die Regierung von Oberfranken hat den Planfeststellungsbeschluss für eine neue, 51 Kilometer lange Stromtrasse zwischen den Umspannwerken Redwitz an der Rodach im Landkreis Lichtenfels und Mechlenreuth im Landkreis Hof erlassen. Entlang der Trasse werden 130 Masten mit einer Höhe von 47 bis 98 Meter neu errichtet, teilte die Regierung von Oberfranken mit. Demnach werden 27 Masten im Landkreis Lichtenfels, fünf im Landkreis Kronach, 62 im Landkreis Kulmbach und 36 im Landkreis Hof gebaut, heißt es in der Mitteilung weiter.

Stromtrasse Ostbayernring ist 185 Kilometer lang

Die Trasse soll der Netzbetreiber Tennet aus Bayreuth errichten. Sie ist Teil des Ersatzneubaus der Höchstspannungsleitung zwischen Redwitz an der Rodach in Oberfranken und Schwandorf in der Oberpfalz, die auch als Ostbayernring bezeichnet wird. Auf den Masten werden sowohl 380- als auch 110 Kilovolt-Leitungen eingehängt. Der Ostbayernring ist 185 Kilometer lang und seit den 1970er-Jahren in Betrieb.

Hier verläuft die Stromtrasse

Die Trasse führt durch die Gebiete des Marktes Marktzeuln, der Gemeinde Redwitz a.d. Rodach, der Stadt Burgkunstadt, der Märkte Küps und Mainleus, der Städte Kulmbach und Stadtsteinach, der Gemeinde Guttenberg, der Märkte Grafengehaig und Marktleugast, der Gemeinde Weißdorf sowie der Stadt Münchberg. Das Gebiet der Stadt Helmbrechts sowie der Gemeinde Untersteinach wird durch bauliche Maßnahmen berührt.

Regularien für Trasse im Planfeststellungsbeschluss geregelt

Der Planfeststellungsbeschluss enthält eine Vielzahl von Nebenbestimmungen. Diese beziehen sich zum Beispiel auf den Natur- und Artenschutz, den Immissionsschutz, auf Belange der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gewässer- und Bodenschutzes. Geregelt wurden auch zu beachtende Maßnahmen bei Kreuzungen mit anderen Leitungen und Versorgungseinrichtungen sowie die Bauausführung und die Inanspruchnahme privater Grundstücke.

Unterlagen werden zur Einsicht ausgelegt

Der Planfeststellungsbeschluss wird nach Angaben der Regierung von Oberfranken den rund 300 Einwenderinnen und Einwendern zugestellt. Zudem wird er mit den festgestellten Unterlagen in den betroffenen Städten und Gemeinden nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen lang zur Einsicht ausgelegt. Der Planfeststellungsbeschluss ist ferner in Kürze auf der Internetseite der Regierung von Oberfranken abrufbar.