Stromtrasse bis Niederbayern: Tennet zeigt Korridorvorschlag

Am 27. März will der Stromnetzbetreiber Tennet den Verlauf des südlichsten Teils der Stromtrasse Südostlink von Pfreimd bis nach Landshut vorstellen. Im einzelnen will Tennet an diesem Tag über den einen Kilometer breiten "Vorschlagskorridor" der Trasse, das weitere Vorgehen im Genehmigungsverfahren und die Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung informieren.

Protest gegen Leitung im Naturschutzgebiet

Interessant an der Streckenführung dürfte sein, wo die Stromleitung östlich an Regensburg vorbeigehen soll und wo sie unter der Donau durchgeführt wird. Dazu hat Tennet bereits Probebohrungen unternommen. Erheblichen Protest gegen die Leitung gibt es bereits in Brennberg (Lkr. Regensburg), wo ein Naturschutzgebiet betroffen sein soll.

Schon Kritik am Abschnitt im Landkreis Tirschenreuth

Den Vorschlagskorridor für den nördlichen Teil des Südostlinks in Bayern von Hof bis Pfreimd hat Tennet bereits Mitte Dezember veröffentlicht. Danach gab es erhebliche Proteste, vor allem im Landkreis Tirschenreuth. In jüngster Zeit musste sich Tennet auch Kritik gefallen lassen, weil zusätzlich zur Stromleitung über die Möglichkeit der Verlegung von Leerrohren diskutiert wurde, so dass die Leitung später ohne große Probleme ausgebaut werden kann.

Zerstörung der Natur wird befürchtet

Gegner des neuen Stromnetzes argumentieren, dass für die Erdkabel ein über zehn Meter breiter Streifen durch die Landschaft gezogen werden müsste. Viele fordern eine dezentrale Energieerzeugung anstatt der großen Stromtrasse durch Deutschland.