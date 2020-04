Stromschlag auf Güterwaggon: Wie geht es dem Überlebenden heute?

Vor genau einem Jahr passierte am Osterhofener Bahnhof im Landkreis Deggendorf etwas ganz Schlimmes: Eine Gruppe von Jugendlichen wollten feiern – zwei Jungs kletterten auf einen Tankwaggon eines abgestellten Güterzugs. Plötzlich bildete sich von der elektrischen Oberleitung mit 15.000 Volt Spannung ein sogenannter Lichtbogen: Das ist fast 70 Mal mehr Spannung als in jeder Steckdose im Haushalt.

Ein 16-Jähriger war sofort tot

Ein 16-Jährige wurde sofort getötet. Sein 15-jähriger Freund wurde vom Dach des Kesselwagens geschleudert und erlitt schwere Verbrennungen. Doch er überlebte. Ein Jahr nach dem tragischen Unfall erzählen der Überlebende - er heißt Adrian - und seine Mutter, wie es ihnen seither ergangen ist. Und wie sehr dieser Leichtsinn das Leben der beiden verändert hat.

155 Tage Krankenhaus

Rettungskräfte sagen heute, dass es an ein Wunder grenzt, dass der mittlerweile 16-jährige Adrian Hanauer aus Plattling lebt. 155 Tage verbrachte er im Krankenhaus, eine Woche lag er im Koma. Über 25 Kilogramm hat er in der Zeit an Muskelmasse abgenommen, ist heute immer noch sehr dünn und kann nicht zur Schule gehen. Er hat das Gehen und vieles wieder lernen müssen. Noch heute geht er mit zwei Krücken, er hat von den Verbrennungen zahlreiche Narben am Körper. Und er trägt eine Schiene am Fuß. Doch der Junge kämpft sich zurück ins Leben und hat eine Botschaft an andere Jugendliche: "Man soll einfach aufpassen. Die Zeit verging nicht einfach so im Krankenhaus - ich kann gar nicht beschreiben, wie schlimm die Zeit war." Adrian bereut, dass er damals so leichtsinnig war.

Bundespolizei warnt vor Mutproben und Leichtsinn

Immer wieder klettern Jugendliche auf Güterwaggons und kommen dabei der Oberleitung zu nahe. Die Bundespolizei warnt auf ihrer Homepage und auf Flyern vor der Gefahr von elektrischem Strom in Oberleitungen. Stromschläge an Bahn-Oberleitungen sind fast immer tödlich. Doch Adrian hat überlebt. Heute (16.4.) wird er am Nachmittag zuerst zum Osterhofener Bahnhof gehen und dann zum Grab seines verstorbenen Freundes. Dort hat die Mutter des verstorbenen Jungen, Nicole Thilo-Körner, ein Kerzenherz und eine sogenannte Schatzkiste aufgestellt - hier kann jeder Freund seine Erinnerungen an den verstorbenen Jungen aufschreiben.