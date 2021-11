Sorge bei Unternehmen: Wie gelingt die Energiewende?

Bayern kann mit Erneuerbaren autark werden

Energiewende-Befürworter wie der Regensburger Professor Michale Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) sehen das anders. Die erneuerbaren Energien seien durchaus in der Lage, den Bedarf auch in Bayern komplett zu decken. "Wir brauchen riesige Strommengen. Das wird vor allem Wind und Sonne sein und da ist die gute Nachricht, dass wir auf zwei Prozent der Landesfläche so viel Strom aus Wind und Solar erzeugen können, wie Bayern braucht, um autark zu werden", sagt Sterner.

Experte fordert Ausbau von Solarstrom und Windenergie

Langfristig seien erneuerbare Energien günstiger als andere Quellen und können den Strompreis senken. Damit energieintensive Betriebe zukünftig verlässlich mit sauberer Energie versorgt werden, seien aber massive Kraftanstrengungen notwendig, sagt Sterner. So fordert der Energiespeicher-Experte unter anderem die Kapazität von Solarstrom und Windenergie an Land bis 2030 zu verdoppeln, auf dem Meer sei sogar eine Verdreifachung der Windkraftanlagen notwendig. Bis 2050 sei dann ein weiterer starker Ausbau notwendig.

Massive Anstrengungen notwendig

Darüber hinaus müsse massiv ins Stromnetz und in passende Energiespeicher-Lösungen, wie Power-to-Gas, investiert werden. "Wir wissen, dass es sehr viel teurer ist, nichts zu tun und die Dinge einfach laufen zu lassen. Das ist ein wenig, wie wenn eine Schulaufgabe ansteht und ich nicht lerne, weil Sitzenbleiben nicht so schlimm ist. Aber beim Klimawandel gibt es kein Sitzenbleiben", sagt Sterner. Das, was in den letzten 30 Jahren verschlafen worden sei, müsse eben jetzt in den nächsten 30 Jahren passieren. "Dafür sind wirklich dramatische Änderungen notwendig. Aber ich kann ihnen zusagen, das wird nicht so schlimm werden wie beispielsweise jetzt aktuell bei Corona", sagt der OTH-Professor.

Unternehmen sollen Kosten als Investition sehen

Für eine positive Sicht auf die Energiewende wirbt auch die Oberpfälzer IHK. Bislang würden erneuerbare Energien und der Netzausbau als Kostentreiber gesehen. Um zukünftig eine sichere und bezahlbare Energieversorgung sicherzustellen, müsse dieses Meinungsbild geändert werden, sagt Robert Baumhof von der IHK. Die EEG-Umlage und die Netzentgelte sollten stattdessen als Investitionen in eine saubere und kostengünstige Energieversorgung gesehen werden. "Erst wenn dieses Meinungsbild wieder in der Bevölkerung etabliert ist und dadurch der weitere Ausbau voranschreiten kann, können Wirtschaft und Gesellschaft von einer bezahlbaren Energieversorgung auf einem hohen Qualitätsniveau profitieren", sagt Baumhof.