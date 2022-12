Strompreisbremse bei Biogas: Lohnt sich Betrieb noch?

Die Biogasanlage der Firma Natura in Herrieden und die dazugehörige Biomasseanlage Teatherm in Dinkelsbühl versorgen etwa ein Drittel des Landkreises Ansbach mit Energie. Aber die Unternehmen haben große Sorgen: Der Bund will eine sogenannten Übergewinnabschöpfung für Energiebetreiber einführen. Die soll die Strompreisbremse für Verbraucher mitfinanzieren.

Biogasanlagen sind teuer

"Sonne und Wind stellt keine Rechnung", sagt Markus Appold, Geschäftsführer der Natura Biogasanlage. Die Bioreststoffe für seine Anlage wurden durch die Inflation teurer, das Holz für die Biomasseanlage hat sich preislich sogar verdoppelt. Dazu kommen Instanthaltungskosten, Wartungen und Investitionen an der Anlage. Das führt dazu, dass dabei eigentlich nicht der Gewinn, sondern die Erlöse abgeschöpft werden, so Appold weiter. Passieren soll das rückwirkend ab September. Im aktuellen Gesetzesentwurf gewährt der Bund zum Grundvergütungssatz pro Kilowattstunde 7,5 Cent Sicherheitszuschlag. Damit sich der Betrieb aber rechnet, müssten es mindestens zehn Cent sein.

Anlagen werden heruntergefahren

Markus Appold spricht davon, die Leistung seiner Anlage zu reduzieren, um die eigenen Verbräuche abzudecken. Er hat Angst, dass sich der Betrieb sonst zum Draufzahlgeschäft entwickelt. Sein Kollege von der Biomasseanlage Teatherm, Manfred Schmidt, will genauso handeln. "Das ist grotesk, weil man sagt, wir sind in einem Krisenwinter und wir brauchen allen Strom, den wir produzieren können", so Schmidt zu BR24. Nun sorge die Politik dafür, dass genau das Gegenteil passiere.

Auch Landwirte betroffen

Der Gesetzesentwurf sieht eine Gewinnabschöpfung bei Biogasanlagen ab einem Megawatt Leistung vor. Damit sind auch viele Landwirte betroffen, die im Nebenerwerb Biogasanlagen betreiben. Der Petersauracher Landwirt Michael Schneider hat neben seiner Schweinezucht und der Direktvermarktung eine Anlage, die rund 70 Häuser im Ort versorgt. Aktuell ist das noch recht günstig, sagt er. Doch wie sich die Lage entwickelt, wenn die Abschöpfung durchgezogen wird, kann er nicht sagen. Definitiv werden Investitionen leiden, zum Beispiel in einen Pufferspeicher, im schlimmsten Fall ein anderer Betriebszweig.

Unverständnis bei bayerischen Politikern

Alfons Brandl, Landtagsmitglied der CSU, versteht den Gesetzesentwurf zur Übergewinnabschöpfung nicht. Unternehmen auf dem Land würden mit ihren Biogasanlagen alles für die Energiewende tun. "Der Staat blockiert meiner Meinung nach die Energiewende im regenerativen Bereich", so Brandl zu BR24. Denn Unternehmen könnten so ihr eigens erwirtschaftetes Kapital nicht mehr selbst investieren. Die CSU und die Freien Wähler im Bayerischen Landtag fordern daher gemeinsam, dass der Bund weitestgehend von einer Gewinnabschöpfung für Biogas- und Biomasseanlagen absieht.

Energie auf Abruf

Biogasanlagen sind ein wichtiger Bestandteil für die Energiewende, erklärt Christina Beckler vom Bund Naturschutz im Landkreis Ansbach. Damit wären die Naturschützer einer Meinung mit der CSU. Fast die Hälfte aller erzeugten erneuerbaren Energien macht Biogas aus, der Rest Wind- und Solarkraft. Würden die Betreiber reihenweise ihre Energieerzeugung herunterfahren, wäre das schlecht, so Beckler. Denn Biogasanlagen können jederzeit flexibel Energie liefern und sind nicht auf Sonne oder Wind angewiesen. Knapp 2.700 Anlagen gibt es in Bayern.

Biogas sorgt für geringere Preise auf dem Markt

Biomasseanlagenbetreiber Manfred Schmidt appelliert: Bioenergie soll nicht beschnitten werden, sondern teure Gaswerke ersetzen. Denn Biogas sorge dafür, dass bei Bedarf Preisspitzen bei sogenanntem Graustrom, also Strom aus nicht erneuerbaren Energien, ausgeglichen werden. Gleichzeitig sei Strom aus Biogasanalgen ein wichtiger Beitrag zu Netzstabilität. Im Ernstfall rechnet das Biogasunternehmen in Herrieden auch mit einer Gefahr für einen Blackout.

Noch ist nichts final entschieden, ursprünglich war eine Entscheidung des Bundes für Ende November vorgesehen.