Stromleitungsbau: Oberfrankens höchste Arbeitsplätze

Josef Köll, braungebrannt, weißer Bauhelm, blickt hinauf in den Mast 110. Dort oben in etwa 50 Meter Höhe sind seine Monteure. Zweifach mit Klettergurten und Seilen gesichert, wollen sie gleich eine Stromleitung hochziehen. Über eine große Umlenkrolle sollen die vier Stahlseile laufen, aus denen die Leitung besteht. Vom ersten Mast sollen sie über zwei Tragmasten bis zum vierten – einem Abspannmast – gezogen werden. Über die Kreisstraße von Münchberg nach Helmbrechts und über die A9 hinweg. Die Arbeiter in den Masten haben die Umlenkrollen an den Auslegern befestigt und müssen nun darauf achten, dass die Kabel ohne Probleme über die Rollen gleiten.

Ostbayernring: Strom für Ost- und Südbayern

Der Ostbayernring ist eine 185 Kilometer lange Stromleitung vom Umspannwerk Redwitz bei Burgkunstadt bis nach Schwandorf in der Oberpfalz. In Oberfranken zieht sich der Ring in West-Ost-Richtung durch die Landkreise Lichtenfels, Kulmbach und Hof, bis er im Landkreis Wunsiedel nach Süden abknickt. Er dient der Stromversorgung des östlichen Oberfranken und der Oberpfalz – und soll künftig auch Strom nach Südbayern liefern, der in Redwitz über die sogenannte "Thüringer Strombrücke" ankommt.

Gebaut wurde der Ostbayernring in den Jahren 1970 bis 1975. Der Neubau wurde nötig, um die gestiegenen Strommengen transportieren zu können. Anstatt wie bisher eine 380 Kilovolt- (kV) und eine 220 kV-Leitung, sollen künftig zwei 380 kV-Leitungen an den Masten hängen plus eine 110 kV-Leitung vom Bayernwerk. Dafür braucht es stärkere Masten mit größeren Abständen zwischen den Leitungen. So eine 380 kV-Leitung besteht aus drei Phasen zu jeweils vier Kabeln. Je eine hängt links und rechts in den obersten Traversen, die beiden anderen Viererbündel in den mittleren Mastauslegern.

Stromleitung wird mit Seilzug über die Autobahn gespannt

Ist der Mast vorbereitet, werden die vier Kabelstränge am orangen sogenannten Ziehteppich oder, wie es die Arbeiter nennen, mit dem "Krokodil" angeflanscht. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung zur Kabelführung. Die etwa sieben Tonnen schweren und 800 Meter langen Kabel werden mit dem "Krokodil" vorneweg in den Mast hinauf und von dort weiter über die A9 gezogen. Am Ende werden es sechs dieser Viererbündel sein, die an den Strommasten bei Münchberg hängen werden.

Monteure: Schon der Opa baute Leitungen

Die Monteure kommen fast alle aus Matrei in Osttirol, erzählt Bauleiter Josef Köll. Der Freileitungsbau war für die Menschen dort ein willkommenes Zubrot, sie hätten gut verdient. Einige seiner Monteure seien bereits in der dritten Generation dabei. Schwindelfrei und ausdauernd sollten die Männer sein – Frauen seien in diesem Beruf noch die Ausnahme. Es ist Schwerarbeit: Zehn Stunden dauert die Schicht. Sie würden bei jedem Wetter Leitungen bauen, außer bei Sturm, meint Köll.

Sicherheit vor Schnelligkeit

Dann setzt sich der Kabelstrang in Bewegung. Das orange Krokodil ist auch in der Höhe noch gut zu erkennen. Eine mit Erdspaten und Gegengewichten im Boden verankerte Motorwinde schiebt das Kabelbündel von der einen Seite, vom anderen Ende zieht eine zweite Winde an den Stahlseilen. Bis zu 130 Tonnen Zuggewicht wirken hier. Ganz langsam gleitet das Krokodil mit den vier Seilen über die erste Umlenkrolle und von dort weiter über Straße und Autobahn. Dort unten bekommen sie von dem Leitungsbau kaum etwas mit, große Sicherheitsnetze spannen sich wie ein Dach über den Fahrbahnen.