Stromleitungen bekommen neuartige Vogelschutzmarker

Große Vögel in Gefahr

Mittelspannungsmasten sind für Vögel eine Gefahr, wenn sie stromführende Leitungen und Mast gleichzeitig berühren. Oft trifft es laut Naturschützern Greifvögel, Störche und Eulen. An dem Montage-Termin in Regenstauf ist auch der Landesbund für Vogelschutz beteiligt, der in der Nähe seine Vogelschutzstation betreibt