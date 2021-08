Stromgipfel: Wie Bayerns Energiehunger gestillt werden soll

Der "Energiehunger" in Bayern wächst stetig. Die Umstellung auf erneuerbare Energien hingegen stockt - unter anderem wegen der umstrittenen bayerischen 10H-Regelung. Seinen ständig steigenden Energiebedarf kann der Freistaat längst nicht mehr nur durch Eigenproduktion decken. Stattdessen wird Strom importiert. Beim heutigen Stromgipfel will Ministerpräsident Markus Söder mit Wirtschaft und Bund über die Zukunft der Energieversorgung diskutieren. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird an den Gesprächen teilnehmen.

Grüne kritisieren: Regierung nimmt steigende Stromkosten in Kauf

Mit ihren Plänen für die künftige Energieversorgung im Freistaat nähmen CSU und Freie Wähler steigende Stromkosten in Kauf, kritisieren vor dem Gipfel die Grünen im bayerischen Landtag. "Als starker Industriestandort auf Stromimporte zu setzen, ist nicht nur ökologisch äußerst unklug, sondern führt auch wirtschaftlich auf Kollisionskurs", kritisierte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann im Vorfeld des Gipfels gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Denn das laufe unweigerlich auf steigende Stromkosten für die Verbraucher hinaus.

Grünen-Chef Hartmann: Söder gibt den "Windkraft-Verhinderer"

Statt auf Stromimporte zu setzen, fordert Hartmann, müsse man die Energiewende in Bayern vorantreiben: "Unsere Industrie soll von günstigem und sauberem Wind- und Sonnenstrom profitieren können. Schon aus finanziellen Erwägungen dürfen wir das Geschäft mit der sauberen Stromgewinnung nicht anderen überlassen." Söder solle lieber schnell handeln als "den Windkraft-Verhinderer" zu geben, so Hartmann im Hinblick auf die von der CSU beförderte 10H-Regelung, wonach Windkraftanlagen einen Mindestabstand des zehnfachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden haben müssen.

Schnelle Energiewende mit regionaler Planung und Bürgerräten?

Die Grünen plädieren für die Gründung einer Expertenkommission zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Windkraft- und Solaranlagen. Regionale Planungsverbände sollten finanziell bei der zügigen Suche nach Flächen für die Energiegewinnung unterstützt werden. Für mehr Rückhalt in der Bevölkerung für die Energiewende wollen die Grünen nach Aussage Hartmanns auf Bürgerräte setzen.