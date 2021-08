Stromgipfel: mehr erneuerbare Energien, mehr Stromleitungen

Die bayerische Wirtschaft fordert ein deutlich höheres Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien und beim Bau neuer Stromleitungen. Zugleich mahnten die führenden Wirtschaftsverbände bei einem Stromgipfel in der Bayerischen Staatskanzlei am Montag unisono niedrigere Strompreise an, vor allem für die Industrie-, aber auch für kleine Unternehmen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versprachen genau dies: mehr Tempo, niedrigere Preise, aber auch Versorgungssicherheit. Eine weitergehende Aufweichung der Mindestabstandsregel für Windräder als zuletzt bereits angekündigt, lehnte Söder allerdings klar ab. Die Grünen kritisieren "inhaltsleere Phrasen" ohne konkrete Taten.

Vereinigung Bayerische Wirtschaft: "Eine Frage von Speed"

Die geplanten großen Stromleitungen von Nord- nach Süddeutschland müssten "schnellstmöglich" fertiggestellt werden, sagte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt. "Hier geht es nicht mehr um die Frage des Ob, sondern es geht um die Frage von Speed (Geschwindigkeit)."

"Die 10 H – Regel anzupassen wäre nicht schlecht"

"Die 10 H – Regel anzupassen wäre nicht schlecht", betont Brossardt zudem. Konkreter will er dabei nicht werden. Die Wirtschaft setzt außerdem darauf, dass die Wasserkraft modernisiert und ausgebaut wird. Dass die Wirtschaft Gaskraftwerke als Reserve brauche und diese zu klimaneutralen Wasserstoffkraftwerken umgerüstet werden müssen, läge auf der Hand, so der Hauptgeschäftsführer der vbw.

Wirtschaftsverbände: Strompreise viel zu hoch

Laut der Wirtschaftsverbände ist der Strompreis in Deutschland deutlich zu hoch. Ministerpräsident Markus Söder und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wollen dies ändern. Strom müsse bezahlbar bleiben, so Altmaier. Um den aktuell hohen Strompreis zu senken, wird die EEG-Umlage laut Altmaier bald deutlich abgesenkt.

50 Prozent mehr Personal für Genehmigungsverfahren

Für den bayerischen Ministerpräsidenten ist das drängendste Problem jetzt erstmal der rasche Ausbau der Stromleitungen. Durch 50 Prozent mehr Personal im Bereich der Genehmigungsverfahren soll der Ausbau laut Söder beschleunigt werden. Vom Bund erwartet Bayern für die Genehmigungsverfahren außerdem ein Beschleunigungsgesetz. Zudem soll Bayern zukünftig wieder mehr eigenen Strom erzeugen. Söder setzt dabei vor allem auf die Photovoltaik.

Deutlich mehr Photovoltaik in Bayern

Zukünftig soll diese Energietechnik auf allen staatlichen Dächern installiert werden. Bei Neubauten sei eine Pflicht für PV-Anlagen auf Dauer sinnvoll, so Söder nach dem Stromgipfel. Bei der Windkraft bleibt es jedoch bei der 10-H-Regelung. Die 1Regel schreibt vor, dass ein Windrad mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnhäusern entfernt stehen muss. Eine weitergehende Aufweichung der 10-H- Mindestabstandsregel lehnt Söder klar ab. Söder wies aber darauf hin, dass Bürger vor Ort davon abweichen könnten, außerdem gebe es Ausnahmen in Staatswäldern und beim Repowering, also beim Ersetzen alter Kraftwerksteile durch neue Anlagenteile.

Opposition enttäuscht über Stromgipfel

Für die Grünen im Bayerischen Landtag war der heutige Stromgipfel eine Enttäuschung. Bis 2025 müsse der Freistaat voraussichtlich 40 bis 50 Prozent des in Bayern verbrauchten Stroms importieren, so eine Schätzung des Grünen-Landtagsfraktionschefs Ludwig Hartmann. Ein alter Hut seien die Ankündigungen beim heutigen Stromgipfel, so die Landtags – FDP. Die Abhängigkeit von ausländischem Strom werde nach dem Abschalten der letzten beiden Atommeiler noch deutlich steigen, so der energiepolitische Sprecher der Landtags-FDP Albert Duin.

Umweltverbände nicht eingeladen

Der Bund Naturschutz kritisierte, dass die Staatsregierung beim Stromgipfel keine Umweltverbände eingeladen hat. Umweltverbände, Bürgerenergiegenossenschaften und Verbraucherschutzverbände seien komplett außen vorgeblieben, so der Bund Naturschutz - Vorsitzende Richard Mergner.