Stromfresser: Würzburg sucht den ältesten Kühlschrank

Dabei handelt es sich um eine Aktion, mit der Stadt und Landkreis für das Stromsparen im Alltag sensibilisieren wollen. Der Haushalt, bei dem das älteste Gerät steht, gewinnt ein energiesparendes Neumodell der Klasse A+++.

Kühlschrank, Waschmaschine, Heizung

Tatsächlich fällt ein großer Teil des täglichen Energiebedarfs in den eigenen vier Wänden an. Etwa ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland entsteht in privaten Haushalten, schätzt das Umweltbundesamt. Ein großer Teil davon wird beim Heizen verbraucht, etwa mit Gas oder Öl. Doch auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschine oder Herd, halten den Energiebedarf hoch.

Nun haben sich die Stadt und der Landkreis Würzburg die Kühlschränke vorgenommen. Zum einen, weil sie sowieso in nahezu allen Haushalten stehen, zum anderen weil ein neues Gerät oftmals lohnenswert sein kann – selbst, wenn das alte noch einwandfrei funktioniert.

Nach zehn Jahren kann sich neues Gerät lohnen

Die Initiatoren suchen bei der Aktion bewusst nur solche Kühlschränke, die älter sind als zehn Jahre. Bei Kühlschränken kann sich ein neues Gerät dann nämlich oft schon rechnen, sagt Philipp Mähler, Klimaschutzmanager der Stadt Würzburg.

Ein durchschnittliches zwölf Jahre altes Gerät würde etwa doppelt so viel Strom verbrauchen, wie ein neues. Da wäre auch der Produktionsaufwand sinnvoll. Denn dadurch, dass Kühlschränke meist dauerhaft in Betrieb sind, entfallen über 75 Prozent ihres Energiebedarfs auf die Nutzungsphase, so Mähler. Bedeutet: Sowohl die Kosten für die Neuanschaffung, als auch der Ressourcenbedarf bei der Herstellung können schon nach einigen Monaten lohnenswert gewesen sein.

Aktion dauert bis zum 15. April

Die Aktion startet am 15. März und geht bis zum 15. April 2019. Wer teilnehmen möchte, kann sich online auf den Seiten der Stadt Würzburg eintragen. Zugelassen sind nur funktionstüchtige Kühlschränke, die als Erstgerät dauerhaft im Einsatz sind. Die Preisverleihung findet im Rahmen des diesjährigen "Synergiefestivals" am 4. Mai auf dem Würzburger Marktplatz statt.