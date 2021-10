Stromexperten: Energie-Preise bleiben oben

Für Strom müssen Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit deutlich tiefer in die Kasse greifen. Und auch die Industrie stöhnt: Wie wirtschaftlich produzieren bei den bei den Energiepreisen? Für den Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, ist klar: In Bayern muss in den nächsten Jahren alles herausgeholt werden, was rauszuholen ist. Damit meint er den Ausbau erneuerbarer Energien wie Wasserkraft, Biomasse und Windkraft.

Wirtschaft: Kein Streit in Energiefragen

Brossardt mahnt die Politiker, an einem Strang zu ziehen. Es macht aus seiner Sicht keinen Sinn, darüber zu streiten, ob Übertragungsleitungen überflüssig sind, weil es so viele Photovoltaik-Anlagen gibt. Brossardt: "Der andere sagt, wir machen die Windkraft, dann sagen die anderen wieder, wir brauchen nicht noch mehr Windkraft." Der Wirtschaftsvertreter fordert deshalb die Abgeordneten auf, diese Widersprüchlichkeit in der Argumentation doch bitte aufzulösen.

Verbraucherschützer: Mehr und schneller investieren

Für Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen ist klar, dass Bayern mehr in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren muss. Und das auch noch deutlich schneller als bisher. Bei einem entsprechend großen Angebot werde die Stromversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien kostengünstiger als die fossile und nukleare Stromversorgung, so Engelke.

Und er macht noch einen weiteren Vorschlag, wie die Kosten für Strom gesenkt werden können: Durch Bürokratieabbau, insbesondere, wenn Solaranlagen auf die Dächer von Mehrfamilienhäuser kommen sollen. Menschen mit geringerem Einkommen sollten auch bei energetischer Gebäudesanierung staatlich unterstützt werden, fordert Engelke.

Industrie droht Verdreifachung der Stromkosten

Bernhard Langhammer vertritt das bayerische Chemiedreieck, mit den Standorten Waldkraiburg, Burghausen und Trostberg. Die chemische Industrie verbraucht viel Energie und leidet deshalb besonders unter den gestiegenen Stromkosten. Und die Aussichten sind schlecht: Langhammer geht davon aus, dass sich der Industriestrompreis im kommenden Jahr verdreifachen wird. Damit Unternehmen trotzdem in Bayern bleiben und ihre Produktion nicht ins Ausland verlagern, sieht er die Politik in der Verantwortung.

Politik steht in der Verantwortung

Die Politik müsse für akzeptable Stromkosten sorgen, sagt Langhammer, nicht nur im Sinne des Industriestandorts, sondern auch fürs Klima: "Deutschland ist jetzt schon die CO2-effizienteste Volkswirtschaft in der Welt. Kein Land, das so viel produziert, weist einen vergleichbar geringen CO2-Ausstoß aus. Alles, was wir dann ins Ausland verlagern, wird zu einer Verschlechterung des Klimas führen."

Allerdings glaubt auch er, dass der Ausbau erneuerbarer Energien allein nicht reichen wird, um den Energiebedarf in Bayern zu decken. Langhammer rechnet vor, dass allein für den Flughafen München 4.600 Windräder nötig wären oder Photovoltaikflächen, die doppelt so groß sind wie das Münchner Stadtgebiet. Also wird Energie eingeführt werden müssen. Je grüner, desto besser, findet Langhammer.