Stromerzeugung der Zukunft: Mit Flugwindkraft über dem Acker?

Drachen im "Ernteflug"

So soll das eines Tages computergesteuert völlig autonom funktionieren: Ein Lenkdrachen wird von einem rotierenden Mast ausgelöst und bewegt sich im Kreis nach oben. Ab circa 80 Metern Höhe beginnt der sogenannte "Ernteflug". Der Drachen steigt immer weiter bis auf eine Höhe von 300 Metern. Dabei treibt er über das Zugseil einen Generator an und erzeugt so Strom. Ist das Seil voll ausgerollt, wird der Drachen wieder eingeholt, sinkt ab und steigt gleich wieder auf. Ein sich ständig wiederholender Zyklus.

Ziel: Ein 100-Kilowatt-Drachen

Noch spielt sich das alles in geringerer Höhe und kleineren Dimensionen ab, aber das Ziel ist ein großer Drachen mit 100 Kilowatt, erklärt EnerKite-Geschäftsführer Bernhard Kämpf: "Die Testflügel haben eine Spannweite von etwa sechs Metern und leisten in der Spitze drei Kilowatt. Die 100-Kilowatt-Anlage wird Flügel um die 25 Meter Spannweite haben. Das ist die Größe eines Segelflugzeugs." Ein 100-Kilowatt-Drachen soll im Jahr doppelt so viel Strom erzeugen wie ein Kleinwindrad gleicher Leistung – so die Prognose. Denn der Drachen bewegt sich in einer Höhe mit viel beständigerem und stärkerem Wind.

In ein paar Jahren möchte man auch mit Windrädern im Megawattbereich konkurrieren – mit erheblich größeren Drachen.

Welche Vorteile haben Flugdrachen gegenüber Windrädern?

Drachen brauchen keine Betonfundamente, keine riesigen Masten und sie sollen leiser sein. Und weil sie sich höher und langsamer als Windradflügel bewegen, erwartet man weniger oder gar keine Kollisionen mit Greifvögeln wie zum Beispiel dem Rotmilan.

Auch Fledermäuse sind anscheinend weniger gefährdet. Man vermutet, dass sie Windradmasten mit Bäumen verwechseln und diese anfliegen, was bei Drachen logischerweise nicht passieren kann.

Bis die Drachen fliegen, dauert es noch …

Doch die Markteinführung der EnerKite-Drachen wurde schon mehrmals verschoben. Mit dem 100-kW-Drachen will man erst in vier Jahren in Serienproduktion zu gehen. Denn noch stürzen die Testdrachen bei den Belastungstests zu häufig ab.

Auch Drachen des bayerischen Start-ups Kitekraft, 2019 in München gegründet, sind noch nicht marktreif. Dort setzt man statt eines rotierenden Arms als Starthilfe auf acht Propeller, die den Drachen in die Luft befördern.

Am weitesten ist man offenbar in Schleswig-Holstein. Hier läuft seit zweieinhalb Jahren in Klixbüll die Versuchsanlage der Hamburger Firma SkySails: mit einem 100 Quadratmeter großen Drachen mit einer Leistung von 175 kW. Man könne von diesem Modell jeden Monat vier Stück bauen, heißt es. Tatsächlich läuft bislang nur eine Anlage auf Mauritius.