Stromautobahnen durch Bayern: Fünf Jahre Planung und Streit

Anfang 2014: Schon einige Tage vor Südlink wird der grobe Verlauf der anderen Gleichstromtrasse durch Bayern bekannt: Südostlink. Die Sprecher des Netzbetreibers Amprion kommen kaum zu Wort bei der aufgeheizten Stimmung in der Stadthalle Kulmbach. Monstertrassen – unter den aufgebrachten Oberfranken haben die Stromleitungen ihren Namen weg. Und die Politiker sind besonders sensibel, denn es ist Kommunalwahlzeit.

Seehofer: Erst zugestimmt, dann dagegen

Es dauert nicht lang, und CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer stellt sich an die Seite der Stromtrassengegner – April 2014 auf einer ihrer Demonstrationen in Neuburg:

"Ich persönlich und die bayerische Staatsregierung halten diese Stromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Meitingen in Schwaben nicht für notwendig – und wir werden alles tun, dass sie nicht kommt." Horst Seehofer, ehem. Ministerpräsident

Die CSU-Staatsregierung zweifelt die Notwendigkeit der Leitungen an sich an, obwohl sie ihnen vorher noch zugestimmt hatte. Und: sie gibt die Formel "zwei Trassen minus x" aus.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, freilich macht klar: Der Bund entscheidet, und der Bedarf ist mehrmals nachgerechnet worden.

"Weswegen ja die bayerische Lösung 2-x nur aufgehen kann, wenn x gleich null. Das heißt: Beide Leitungen werden gebraucht, das ist das kleine Einmaleins." Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur

Südostlink durch die Oberpfalz statt durch Oberbayern

Wenn er sie nicht verhindern kann, will Seehofer die Leitungen wenigstens verlegen. Der Südlink soll nach Seehofers Willen um Unterfranken herum durch Hessen und Baden-Württemberg geführt werden, was die Nachbarregierungen verärgert. Daraus wird am Ende nichts.

Beim Südostlink setzt Seehofer jedoch tatsächlich eine Verlegung der Trasse durch, so dass sie jetzt anstatt durch Oberbayern nach Schwaben weiter östlich verlaufen soll - durch Ostbayern nach Landshut.

Große Koalition einigt sich – Stromkunden zahlen

Im Juli 2015 dann der Energiekompromiss der Groko in Berlin: Die SPD bekommt Subventionen für Braunkohle-Reservekraftwerke, die CSU die Erdverkabelung aller Gleichstromtrassen. Die Kosten werden jeweils auf die Stromkunden umgewälzt.

"Es ist ein ziemlich großes Kind der Großen Koalition geboren worden. Deswegen hat es auch zwei mal neun Monate gedauert." Sigmar Gabriel (SPD), damaliger Bundeswirtschaftsminister

Und Horst Seehofer verkündet: "Sämtliche Monstertrassen sind vom Tisch!"

Die Planungen beginnen daraufhin noch einmal bei null. Das führt dazu, dass die Stromautobahnen nun selbst im Optimalfall erst drei Jahre nach dem Aus der letzten Kernkraftwerke fertig werden. Für die Zwischenzeit werden Reserve-Gaskraftwerke gebaut, die Kosten über die Netzentgelte auf die Stromkunden überwälzt.

Neuer Widerstand ist programmiert

Dass die Gleichstromkabel jetzt unter der Erde verschwinden, besänftigt so manche Gegner – aber längst nicht alle. Vor allem Bauern fürchten um ihre Böden und hätten gern mehr Entschädigung.

Wie auch im Dezember 2018 wieder deutlich wird, als der Netzbetreiber Tennet seinen neuen Vorzugs-Trassenkorridor für Südostlink vorstellt. Bei Suedlink in Unterfranken soll es Ende Februar soweit sein. Josef Langgärtner von der Weidener Bürgerinitiative:

"Alleine der Südostlink hier in Bayern würde ungefähr 1000 Hektar Wiesen, Wald und Wälder kaputt machen." Josef Langgärtner, Weidener Bürgerinitiative

Nun wurde bekannt: Tennet will neben seinen Südostlink-Kabeln zur Vorsicht noch Leer-Rohre verlegen – um nach 2035 ein zweites Kabel durchführen zu können. Weiterer Widerstand ist programmiert.

Das „Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse“ schreibt als Fazit von fünf Jahren Widerstand:

"Mit einer Netzausbau-Planung, die jedes vernünftige Maß verloren hat, werden die Proteste weiter zunehmen. Auch in den vergangenen Monaten ist das Aktionsbündnis gewachsen, neue Bürgerinitiativen haben sich formiert."

Keine der neuen Trassen werde vor 2028 fertig sein, so die Gegner. Eine Einschätzung, die auch in der Energiewirtschaft so manche teilen.