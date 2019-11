Stromausfall legt Hauptbahnhof München lahm

Der Brand in einer Trafo-Station an der Donnersbergerbrücke hat am Morgen auch zu einem Stromausfall im Stellwerk des Hauptbahnhofs geführt. Kurzfristig war es komplett ohne Strom. Mittlerweile wird das Stellwerk mit Notstrom versorgt, es sei deshalb aber nicht so leistungsstark, sagte ein Sprecher der Bahn in Berlin dem BR.

Züge werden zum Ostbahnhof umgeleitet

Aufgrund der Störung können nur einzelne Züge den Hauptbahnhof anfahren. Die anderen werden zum Ostbahnhof umgeleitet. Dem Sprecher zufolge können auch nur einzelne Züge vom Hauptbahnhof abfahren. Auch die S-Bahn ist von der Stellwerksstörung betroffen. Der Sprecher konnte nicht sagen, wie lange die Reisenden mit Behinderungen rechnen müssen.