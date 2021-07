31.07.2021, 13:37 Uhr

Stromausfall in Weiden: Mehrere tausend Haushalte betroffen

Rund 3.000 Haushalten hatten in Weiden am Samstagmorgen zwischenzeitlich keinen Strom mehr. Wie der Netzbetreiber mitteilte, sorgte ein Defekt an einem Trafo für den Ausfall.