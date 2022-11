Landkreis Bamberg: Stromausfall trifft Tausende Haushalte

Massiver Stromausfall in Strullendorf im Landkreis Bamberg: Mehrere Stunden lang waren am Dienstag viele Haushalte in der 8.000-Einwohner-Gemeinde und den Ortsteilen ohne Strom. Betroffen waren in der Folge auch noch weitere Gemeinden im Landkreis Bamberg.

Mindestens 3.000 Haushalte waren laut Bayernwerk zwischenzeitlich von dem Ausfall betroffen. Seit 18.30 Uhr seien wieder alle Haushalte am Netz, erklärte ein Sprecher des Energieversorgers auf Nachfrage des BR.

Kurzschluss in Trafohäuschen Ursache für Stromausfall

Ursache für den Stromausfall war laut Bayernwerk ein Kurzschluss in einem Trafohäuschen an der Schleuse Strullendorf. Es sei zu einem Brand gekommen, den die Feuerwehr aber löschen konnte.

Durch den Kurzschluss sei es auch zu Folgefehlern im Netz gekommen. Betroffen waren deshalb auch die Stromstationen in Frensdorf, Hirschaid und Pettstadt ebenfalls im Landkreis Bamberg und Orte, die von dort mit Strom versorgt werden.