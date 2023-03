Stromausfall in Nürnberg: Wohl tausende Menschen betroffen

In Nürnberg kommt es derzeit in zahlreichen Haushalten zu einem Stromausfall. Es gebe eine Störung im Stromnetz der N-ERGIE Netz GmbH, teilte diese kurz nach 20 Uhr per Twitter mit. Betroffen sind wohl mehrere tausend Menschen in elf Postleitzahl-Bereichen.

Laut einer Sprecherin des Versorgers N-Ergie gebe es entsprechende Meldungen aus mehreren, westlich des Nürnberger Stadtzentrums gelegenen Stadtteilen, darunter Gostenhof, Bärenschanze, Himpfelshof, Eberhardshof und Kleinweidenmühle. Die Ursache für den Stromausfall ab 19:45 Uhr ist noch unklar.