vor 37 Minuten

Stromausfall in Dingolfing - Ursache unklar

In weiten Teilen des Stadtgebiets Dingolfing war es am Morgen kurzzeitig dunkel. Etwa 45 Minuten lang fiel der Strom in Haushalten, Büros und an Ampelanlagen aus. Nach der Ursache wird noch gesucht, sagen die Stadtwerke.