Stromausfall im Regensburger Süden

Im südlichen Regensburg fällt seit Dienstagabend der Strom in den Stadtteilen Graß, Leoprechting, Oberisling sowie in Teilen Pentlings aus. Ursache sind offenbar Fehler in einem Umspannwerk. Feuerwehr und Stromversorger arbeiten an dem Problem.