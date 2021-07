Stromausfall im Raum Schweinfurt - Betriebsunfall als Ursache

Im Raum Schweinfurt kommt es aktuell zu einem größeren Stromausfall. Betroffen sind die Gemeinden Sennfeld, Gochsheim, Schonungen und das Gewerbegebiet Hafen. Dort ist der Strom seit etwa 7.45 Uhr weg, sagt Dirk Wapki, Pressesprecher der Stadtwerke Schweinfurt.

Betriebsunfall als Ursache

Mitarbeiter der Stadtwerke versuchen das Stromnetz über einen anderen Weg wieder zu aktivieren. Nach Schätzung der Stadtwerke sind etwa 15.000 Haushalte vom Stromausfall betroffen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Unfall bei Arbeiten an einem Trafohäuschen in der Hafenstraße die Ursache für den Stromausfall in Schweinfurt. Dort wurde auch ein Arbeiter durch einen Stromschlag verletzt. Zu Schwere der Verletzung und zur Länge des Stromausfall konnte Polizeisprecher Björn Schmitt noch keine Angaben machen.