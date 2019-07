01.07.2019, 23:59 Uhr

Stromausfall im Münchner Norden

Ein technischer Defekt hat am Abend zu einem Stromausfall im Münchner Norden geführt. Betroffen waren nach Angaben der Münchner Stadtwerke 2.900 Haushalte in Teilen der Stadtbezirke Hasenbergl-Lerchenau Ost und Am Riesenfeld/Am Hart.