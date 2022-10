Angst vor Stromausfall – Braucht es jetzt Notstromaggregate?

Die Stromversorgung ist in Bayern und Deutschland so sicher wie in kaum einem anderen Staat. Statistisch gesehen fällt bei uns 12,7 Minuten pro Jahr der Strom aus – hat die Bundesnetzagentur für 2021 errechnet.

In Österreich kommen Stromausfälle doppelt so häufig vor: 24 Minuten jährlich. In Frankreich fällt der Strom viermal so oft aus - 49 Minuten - und in Tschechien sechsmal so oft - 73 Minuten.

Zwar ist die statistische Dauer von Stromausfällen hierzulande für das Jahr 2021 zum ersten Mal seit Jahren wieder gestiegen. Vor allem in Bayern: von 8,6 auf 12,6 Minuten. Doch das bedeutet laut Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft nicht, dass unser Energiesystem jetzt unzuverlässiger ist: "Die Abweichung liegt im Rahmen der statistischen Unregelmäßigkeiten. Vorher war die Häufigkeit von Stromausfällen in Bayern sehr niedrig – jetzt liegt sie auf bundesweit normalem Niveau."

Blackout ist sehr unwahrscheinlich

Ein großflächiger Blackout von katastrophalen Ausmaßen bleibt auch in diesem Winter sehr unwahrscheinlich. Hier sind sich fast alle Expertinnen und Experten einig. Das sieht auch die Bundesnetzagentur so: "Auch stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem sind nach Einschätzung der Bundesnetzagentur im Winter 22/23 sehr unwahrscheinlich, diese können aber nie vollständig ausgeschlossen werden."

Eine Reihe von Maßnahmen sollen das deutsche Stromnetz auch in der Energiekrise stabil halten: Neben dem viel diskutierten Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke sollen vor allem mehr Kohlekraftwerke ans Netz, auch Biogasanlagen produzieren jetzt mehr Strom.

Manche Industriebetriebe lassen sich dafür bezahlen, dass im Notfall bei ihnen stundenweise der Strom abgestellt werden darf. Und Stromleitungen dürfen künftig bei kalter Witterung mehr Strom transportieren.