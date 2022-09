Strom- und Gaskosten explodieren: Das raten Verbraucherschützer

Die Gasumlage als Grundlage, die allgemeine Marktsituation – in den Briefen der Versorger stehen viele Gründe, warum Strom und Gas deutlich teurer werden. Das doppelte und mehr sollen viele Haushalte demnächst zahlen. Doch nicht alle Erhöhungen müsse man akzeptieren, sagen Verbraucherschützer. Denn jeder Vertrag sei anders.

Pauschale Empfehlung für Verbraucher nicht möglich

Viele Verbraucher sind derzeit verunsichert und wenden sich an die Verbraucherzentrale. Doch die kann derzeit keinen allgemeinen Rat an die Kunden geben, sagt Energieexpertin Marion Gaksch von der Verbraucherzentrale Bayern. Ihr Telefon steht nicht mehr still.

"Man kann im Moment überhaupt keine pauschale Empfehlung geben, ob man wechseln soll oder nicht, weder beim Strom oder Gas." Marion Gaksch, die Referentin für Energie der Verbraucherzentrale Bayern

Strom- und Gasanbieter vergleichen lohnt sich

Es komme auf die jeweiligen Angebote an, die konkret am Wohnort des Kunden bestehen. "Es gibt riesige Preisunterschiede, auch von einem Grundversorger zum anderen, da muss man wirklich in aller Ruhe die Preise vergleichen, was anderes bleibt einem da nicht übrig, es gibt keine pausschale Empfehlung." Auch eine Obergrenze für Preiserhöhungen gebe es nicht. Es werde gerade in der Politik diskutiert, ob es da eventuelle Höchstgrenzen geben soll. "Im Moment ist es einfach nur Angebot und Nachfrage", so Marion Gaksch.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Strompreises / Gaspreises, wenn man einen neuen Vertrag abschließt: