Strom in Bayern: Grüne fordern massiven Ausbau der Verteilnetze

Das bayerische Stromnetz lässt sich zugespitzt mit einem biblischen Spruch beschreiben: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Will sagen: Zwar geht der Ausbau von erneuerbaren Energien insbesondere bei Photovoltaik (PV) voran, allerdings stoßen vielerorts die Stromnetze an ihre Kapazitätsgrenzen - so auch vergangenes Jahr in Gilching, westlich von München. Eine fertig installierte PV-Anlage, die rund 4.000 Haushalte mit Strom versorgen sollte, konnte nicht direkt angeschlossen werden.

"Das war ja auch zu einer Zeit, in der Energie in Deutschland knapp war. Wir haben eine fertige PV-Anlage und kommen nicht ans Netz", sagt Robert Sing, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. Mehrere Monate standen die Solarzellen ungenutzt in der Landschaft, mehrere hunderttausend Euro gingen verloren. Inzwischen läuft der Strom in Gilching, aber das Problem bleibt: Viele Netze wachsen langsamer, als es der Zuwachs an erneuerbaren Energien erfordert. Schuld daran sind auch Bürokratie und Fachkräftemangel.

Die Grünenfraktion in Bayern hat nun ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie ein besserer Ausbau der Strom-Verteilnetze gelingen kann. "Netzausbau vor Straßenbau - das wird die Zukunft sein", sagt der energiepolitische Sprecher der Grünen, Martin Stümpfig, zu BR24. Wärmeversorgung und Mobilität werde mehr und mehr elektrifiziert, entsprechend mehr Tempo brauche es beim Netzausbau.

Grüne fordern 200 neue Stellen, die beschlossene Zahl liegt weit darunter

Vor allem braucht es laut Stümpfig beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Netzausbau. In den staatlichen Planungsbehörden seien deshalb endlich mehr Fachleute nötig: "Da brauchen wir mindestens 200 zusätzliche Stellen, das muss die Staatsregierung aufbauen."

Auf BR-Anfrage verweist das bayerische Wirtschaftsministerium darauf, dass den sieben Regierungsbezirken durch den kürzlich beschlossenen Haushalt für dieses Jahr insgesamt 37 neue Stellen zur Verfügung stehen - speziell für beschleunigte Verfahren beim Stromleitungsausbau. Im Vergleich zum Status quo sei das ein "erheblicher Personalzuwachs", der laut Ministerium sicherstellt, dass sich die Verfahren nicht wegen Personalengpässen verzögern.

Hochspannungsleitungen: Genehmigt in sechs bis acht Jahren

Das Gutachten im Landtag stellte Oliver Brückl von der Technischen Hochschule Regensburg, Professor für Energienetze, vor. Auch er sieht bei langwierigen Verfahren Handlungsbedarf. Die Genehmigung von Hochspannungsleitungen etwa brauche derzeit sechs bis acht Jahre: "Wir müssen die Klimaneutralität im Bereich der Stromversorgung bis 2035 erreichen - und das verdeutlicht die enorme Herausforderung, vor der wir stehen."

So müsste sich in Bayern beispielsweise die Länge an Hochspannungsleitungen im Bereich von 110 Kilovolt laut Gutachten verdoppeln. Als weitere Maßnahme nennt das Papier ein größeres Engagement bei der Ausbildung und Anstellung von Fachkräften im Bereich Elektrotechnik.

Professor: Betreiber sollen Kosten für Netzanschluss voll übernehmen

Während die Vorrangflächen und Bedarfsplanungen für den Windkraftausbau gut vorankämen, fehle es bei den Kommunen noch weitgehend an konkreten Vorstellungen, wo etwa neue große PV-Freiflächenanlagen entstehen sollen, kritisierte Brückl. Solche Energienutzungspläne könnte der Freistaat vorschreiben und als "Ultima Ratio" den Kommunen die Planungshoheit entziehen. Und Brückl hat noch einen weiteren Vorschlag: "In meinen Augen sollte in Zukunft für den Anschluss der erneuerbaren Energien der Netzbetreiber die volle Kostenverantwortung übernehmen."

Derzeit teilen sich die Netzbetreiber die Kosten mit jenen, die die Anlage anschließen wollen. Deshalb streiten die Beteiligten häufig darüber, wo der Anschluss genau erfolgt. Je nachdem, wo ein Einspeisepunkt liegt, kann es für den einen oder den anderen teurer werden. Solche Diskussionen und gegenseitige Kostenabwälzung könnten laut Brückl abgekürzt werden, wenn nur einer die Kosten übernimmt. Mehr Verantwortung in einer Hand würde deshalb schon viele Solar und Windprojekte beschleunigen. Netzbetreiber sollen in Brückls Vorschlag eine Entschädigungszahlung erhalten.

Das bayerische Wirtschaftsministerium verweist darauf, dass Bayern eine gemeinsame Austauschplattform geschaffen habe, um diesem Problem zu begegnen: die Initiative "Verteilnetz und erneuerbare Energien Bayern". Einig sind sich alle Beteiligten: Will man die Energiewende schaffen, müssen die Herausforderungen beim Netzausbau bald angegangen werden.