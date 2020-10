Strom erzeugen auf dem Wasser: Schwimmendes Solarkraftwerk

Gebaut wurde die Anlage von der Firma Belectric mit Sitz in Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt. Die Firma aus der Region investiert 800.000 Euro und verkauft den Solarstrom künftig an Heidelberger. Die Idee zu dieser Zusammenarbeit kam Belectric-Gründer Bernhard Beck. Für ihn und auch für die Genehmigungsbehörden war das völliges Neuland. Denn in dieser Größe hat noch niemand ein Solarkraftwerk in Bayern auf ein Gewässer gesetzt.

Zwei Prozent des Baggersees bedeckt

Das schwimmende Solarkraftwerk nimmt trotzdem lediglich zwei Prozent des Baggersees in Dettelbach ein. Insgesamt erstreckt sich der See auf 30 Hektar. Die schwimmenden Module sollen noch weitere positive Auswirkungen für den Naturschutz haben, hoffen die Betreiber. Durch die Verschattung werde sich der Baggersee im Sommer weniger aufheizen, heißt es in einer Mitteilung von Heidelberger.