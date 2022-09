Strohpuppe vor Schule: Autofahrer nachweislich langsamer

In Unnersdorf bei Bad Staffelstein hat die Verkehrswacht eine sechs Meter hohe Strohpuppe vor der Grundschule aufgebaut. Die Puppe soll Autofahrer an den Schulanfang erinnern und zur Geschwindigkeitsreduzierung ermahnen, sagt Walter Mackert, Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Bad Staffelstein.

Technik beweist: Strohpuppe verringert Tempo

Technische Überwachungen hätten in den vergangenen Jahren ergeben, dass die Autofahrer die Puppe wahrnehmen und ihr Tempo vor der Schule reduzieren, so der erfahrene Verkehrsexperte im BR-Gespräch. Die Puppe besteht aus zwei großen Strohballen, zeigt Gesichter von Jungen und Mädchen und wurde von Eltern und Schülern der Grundschule farbenfroh geschmückt. Vor den Schulen in Unnersdorf und Frauendorf werden die Puppen nun gut sechs Wochen am Straßenrand stehen.

"Auswertungen der Polizei in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass in dieser Zeit Autofahrer ihre Geschwindigkeit deutlich reduzieren", so Mackert. Teilweise waren die Werte in den vergangenen Jahren um mehr als 20 Stundenkilometer zurückgegangen.

Strohpuppe hat jahrzehntelange Tradition

Die Präventionsaktion der Verkehrswacht und des Elternbeirats der Schulen hat in Bad Staffelstein eine jahrzehntelange Tradition. Kurz vor Schulbeginn werden die Puppen liebevoll geschmückt und aufgestellt. Prävention sei nicht messbar sagt Walter Mackert, allerdings habe es in den vergangenen Jahren zum Glück keinen schweren Schulwegunfall in Bad Staffelstein gegeben.