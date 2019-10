Strohlager im Landkreis Kulmbach brennt - keine Verletzten

Laut Polizei wurde der Brand am späten Nachmittag in Katschenreuth (Landkreis Kulmbach) durch einen Funkenflug in der benachbarten Scheune ausgelöst. Dort wurden Flexarbeiten durchgeführt.

Angrenzende Häuser blieben verschont

Rund 150 Einsatzkräfte löschten den Brand des Strohlagers und konnten ein Übergreifen den Flammen auf die Nachbarscheune oder das Wohnhaus verhindern. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk räumten nach den Löscharbeiten die Scheune, um mögliche Glutnester zu beseitigen.

Keine Verletzten

Bei dem Feuern wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 50.000 Euro geschätzt.