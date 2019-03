Strohfirma bei Würzburg ermöglicht Steuerbetrug in Millionenhöhe

Zollfahndern aus München ist ein Schlag gegen eine international agierende Gruppe gelungen. Die Tatverdächtigen sollen zwischen April 2017 und Dezember 2018 Biersteuer hinterzogen und so den französischen Fiskus um mehr als 32 Millionen Euro geprellt haben. Der vermeintliche Drahtzieher, ein 56-Jähriger aus Frankreich, sowie sein mutmaßlicher Komplize aus Würzburg sind festgenommen worden.

Bier nach Großbritannien statt nach Deutschland exportiert

Das Zollfahndungsamt München geht derzeit von acht Tatverdächtigen aus. Sie sollen vorgegeben haben, Bier von Frankreich nach Deutschland zu exportieren. Insgesamt seien rund 3.300 Lkw-Ladungen (77 Millionen Liter) französisches Bier beim Hauptzollamt Schweinfurt versteuert worden. Weil die Biersteuer in Deutschland wesentlich niedriger als in Frankreich ist, habe die Gruppe so 26 Euro pro Hektoliter gespart. Tatsächlich sei das Bier jedoch nie in Deutschland angekommen. Stattdessen habe die Gruppe es direkt nach Großbritannien ausgeführt und dort auf dem Schwarzmarkt verkauft – und damit weitere Dutzend Millionen Euro Steuern gespart.

Strohfirma in Eisingen bei Würzburg

Bei dem Betrug soll ein Unternehmen in Eisingen (Landkreis Würzburg) eine wichtige Rolle gespielt haben. Laut Christian Schüttenkopf, Pressesprecher des Zollfahndungsamts München, war dort ein Großhandel angemeldet. Dort hätte das Bier abgeladen, neu kommissioniert und weiterverkauft werden müssen. Doch tatsächlich seien nur etwa 20 der insgesamt 3.300 Lkw-Ladungen in Eisingen angekommen. Diese hätten teilweise das Haltbarkeitsdatum überschritten und seien wohl nur gelagert worden, um bei Kontrollen einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf vorzutäuschen. Damit sei die Firma, so Schüttenkopf, eine klassische Strohfirma gewesen.

Tatverdächtige aus Großraum Würzburg

Bei den Ermittlungen sind insgesamt zehn Privatwohnungen, Geschäftsräume, Lagerstätten und eine Steuerkanzlei im Großraum Würzburg durchsucht worden. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen acht Tatverdächtige mit unterschiedlichen Staatsbürgerschaften im Alter von 25 bis 56 Jahren. Bis auf den festgenommenen Franzosen wohnen alle im Großraum Würzburg.